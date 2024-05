Wenn wir Nachwuchsförderung meinen, dann meinen wir Nachwuchsförderung. Einmal «SRF 3 Best Talent» heisst, immer Teil einer grossen Familie zu sein: So wie die Aushängeschilder Joya Marleen, Steff La Cheffe, Caroline Alves, Lo & Leduc, Nemo, Hecht, Dabu Fantastic, Marius Bear oder Andryy.

Was bringt «SRF 3 Best Talent»? Viel mehr, als du denkst!

Das Namedropping der Siegerinnen und Sieger liest sich so: Steff La Cheffe (2011), Dabu Fantastic (2012), Hecht (2013), Yokko (2014), Lo & Leduc (2015), Damian Lynn (2016), Nemo (2017), Crimer (2018), Marius Bear (2019), Monet192 (2020), Caroline Alves (2021), Joya Marleen (2022), Andryy (2023) , Riana (2024)

Namedropping für den guten Eindruck

Für den guten Eindruck ist damit noch lange nicht alles gesagt. Zur «SRF 3 Best Talent»-Familie gehören nämlich zudem unter anderem auch Priya Ragu, Kings Elliot, KT Gorique, Veronica Fusaro, Naomi Lareine, Ilira, Dana, Bastian Baker, Loco Escrito, Valentino Vivace, Pablo Nouvelle, Nativ, Stereo Luchs.

Legende: 2017: Nemo holte SMA und das Fördergeld von CHF 10'000 Das Bieler Gesangstalent gilt als Favorit beim «Eurovision Song Contest» 2024 in Malmö: «'Best Talent' ist eine tolle Plattform. Wichtig für Acts ist die Präsenz auf SRF 3 während dem Gütesiegelmonat und darüber hinaus.» Keystone

Jeder Name erzählt eine Erfolgsgeschichte. Alle haben irgendwie mit dem Nachwuchs-Förderpreis «SRF 3 Best Talent» zu tun. Denn: Alle haben mal klein angefangen, und wir haben sie eben mal in das Vorzimmer des Pop-Himmels bugsiert.

Das Vorzimmer zum Pop-Himmel

«SRF 3 Best Talent» ist uns eine Herzensangelegenheit seit 2010. Wir entdecken und fördern Schweizer Musik auf allen Vektoren.

Legende: Joya Marleen. Holte den Betonklotz 2022. Die St. Gallerin ist drauf und dran, auch international durchzustarten: «Mega cool ist, dass du viel Aufmerksamkeit kriegst. Festival-Bookings schenken ein oder du hörst von Leuten, die mit dir zusammenarbeiten wollen. Wenn man keiner Chance aus dem Weg geht, kann man sehr stark von 'SRF 3 Best Talent' profitieren.» Keystone

«SRF 3 Best Talent» – das Sprungbrett der Möglichkeiten

Monat für Monat wählt die SRF 3-Jury einen Act und stellt ihn in den Fokus: Wer das Gütesiegel erhält, kriegt von uns die volle Aufmerksamkeit auf allen Kanälen. Und wenn das vorbei ist, ist noch längst nicht Schluss. Als Teil der «SRF 3 Familie» begleiten und unterstützen wir die Acts auf ihrem weiteren Karriereweg.

Falls es passt, winkt eine Einladung ans grösste Showcase-Festival Europas, dem «Eurosonic» in Groningen. Und wir schlagen sie gerne für Festival-Auftritte vor, deren Partner wir sind.

Legende: Dabu Fantastic holen 2017 für «Angelina» den «Best Hit»-Award Dabu Fantastic ist längst ein etablierter Act, Starthilfe gabs von SRF 3 : «'Best Talent' war der grösste Push in unserer Karriere, von kompletten Nobodys zu einer Band, die man kennt.. Nachher mussten wir uns schon beweisen und zeigen, dass wir einen langen Atem haben. Aber das hat uns sehr geholfen.» Keystone

Wie kommt man denn auf die Ohren der Jury?

Musikerinnen, Musiker und Bands, die in der Schweiz wohnen, haben gute Karten. Wer im Ausland wohnt, einen Schweizer Pass hat, ist ebenfalls dabei. Da es ein Nachwuchspreis ist, ist auch das Alter zu beachten ;-)

Ein aktueller Release ist gefragt, so dass sich die Jury ein möglichst vollständiges Bild machen kann. Das heisst: Ein Album, eine EP oder mindestens 3 aktuelle Singles/Songs. Die Songs sollten sich abheben, eine eigene Handschrift haben und vor allem ins SRF 3-Universum passen.

Legende: 2013 holen sich Hecht den Jahressieg, haben heute schon vier SMAs Die Live-Shows der Band sind legendär und zwei ausverkaufte Hallenstadion-Konzerte sprechen für sich: «Der Preis war ein Motivationsschub, hat uns bestärkt und uns in den Fokus der Leute gebracht, auch in Sachen Bookings.» Keystone

Wie wird für die «Swiss Music Awards» nominiert?

Eine Jury mit Macherinnen der Sendung «SRF 3 punkt CH», Mitgliedern der SRF Musikredaktion hält die Ohren offen und beurteilt die Eingaben. Wählt Monat für Monat ein Talent. Ein eigenständiger Stil, Kreativität und Live-Kompetenz zählen – und natürlich entscheidet vor allem auch, ob die Songs ins Tagesprogramm passen oder nicht.

Ende Jahr zieht die Jury Bilanz und schickt drei der Monatssiegerinnen und -sieger ins Rennen um den «Swiss Music Award» und um den Förderpreis von CHF 10'000. Wer den Betonklotz und das Geld abholt, das entscheidet allein das Public-Voting auf der offiziellen Website der SMA.

Legende: Lo & Leduc feierten 2015 ihren «SRF 3 Best Talent»-Award ... ... und holten am gleichen Abend gleich noch zwei weitere ab. Die Berner haben mit «079» Chart-Geschichte geschrieben, einen Klassiker für die Ewigkeit. Luc: «Es ist gut, kommt nach einem Monat schon das nächste 'SRF 3 Best Talent'. Es sind noch viele Talente da draussen, die man in den Fokus stellen und vorstellen muss.» Keystone

«SRF 3 Best Talent» sucht in der ganzen Schweiz nach Talents

Die Suche nach neuen Musik-Talenten hört bei uns nicht an der Sprachgrenze auf. Der Röstigraben hat bei «SRF 3 Best Talent» keinen Bestand. Im Gegenteil. Gerade in der Westschweiz und im Tessin gibt es viel Neues und Spannendes, das wir gerne präsentieren.