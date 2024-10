Per E-Mail teilen

1994 bildete eine musikalische Zeitenwende. Nach dem Tod von Kurt Cobain kühlte das Grunge-Fieber merklich ab. Gleichzeitig arbeitete sich in einem Vorort von Los Angeles eine Gruppe von weissen Kids an ähnlichen Themen ab: Auch sie sangen über ihre kaputten Familien, über Mobbing in der Schule und Selbstmordgedanken.

Dominic Dillier Podcaster und Musikredaktor Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Dominic Dillier berichtet absolut subjektiv, dafür geschmackssicher über Entwicklungen und Tendenzen in der Rockwelt.

Kurz: Die Probleme des Heranwachsens im Amerika der 90er Jahre. Nichts Neues also. Wäre da nicht dieser grummelnde, düstere Sound. Diese heruntergestimmten Gitarren und Beats, die eigentlich aus dem HipHop stammten. Dazu ein Sänger, der sich flüsternd und kreischend durch die Songs ackert.

Korn: Geburtshelfer des Nu Metal

Legende: Korn Korn-Sänger Jonathan Davis Keystone

Die Band nannte sich Korn. Der Sänger Jonathan Davis war ein ehemaliger Leichenbestatter und ihr Debut Album «Korn» gilt als Geburtsstunde des Nu Metal. In der Musik schwang die Schwermut von Nirvana genauso mit wie der Groove des Funk-Metal von Bands wie Faith No More oder den Red Hot Chili Peppers. Aber dieser Sound war trotzdem neu.

Da waren System of a Down, vier armenisch-stämmige Kalifornier, die halsbrecherischen Metal mit osteuropäischer Folklore anreicherten. Oder die düsteren Deftones aus dem benachbarten Sacramento, die mit ihrer emotionalen Wucht und Härte fesselten.

5 stilprägende Nu Metal Alben

1 / 5 Legende: Korn – Korn Das Debut von Korn erscheint 1994 und ist die Geburtsstunde von Nu Metal und der Weckruf für Bands von Deftones über Limp Bizkit bis Slipknot, die in den folgenden Jahren aus Korns Windschatten heraus den Mainstream kapern. zvg 2 / 5 Legende: System of a Down – Toxicity Der perfekte Spagat zwischen Party- und Protestmusik. Musikalisch virtuos und überbordend kreativ, inhaltlich politisch und radikal. Das zweite Album von System of a Down ist ein Meilenstein des Genres. zvg 3 / 5 Legende: Deftones – White Pony Das dritte Album der Band aus Sacramento ist besser gealtert als die meisten Platten dieser Zeit. Ein Höhepunkt in der Historie des alternativen Metal, der in seiner emotionalen Wucht und Härte bis heute fesselt. zvg 4 / 5 Legende: Limp Bizkit – Significant Other Limp Bizkit stehen mit ihrer Prolligkeit heute oft als Sinnbild für die toxische Männlichkeit des Nu Metal-Genres. Dass hinter der Bad-Boy-Fassade auch fähige Musiker stecken, bewiesen sie mit ihrem zweiten Album. zvg 5 / 5 Legende: Linkin Park – Hybrid Theory So etwas wie das «Nevermind» für die Millenials und bis heute meistverkauftes Rockalbum des 21. Jahrhunderts. Mit ihrem Debut-Album sprangen Linkin Park über die Nu Metal-Welle direkt in den Mainstream. zvg

Mit den chaotischen Slipknot tauchte ausserdem eine neunköpfige Gang auf, die brutaler, entschlossener und unberechenbarer war als jede andere Band der Szene. Mit furchterregenden Masken und einfarbigen Overalls und einem Sound zwischen Rap, Hardcore-Punk und Extreme Metal.

Legende: Slipknot Nu Metal-Horrorshow: Slipknot Keystone

Limp Bizkit: Toxisch männlich

Zur selben Zeit bildete ein Tätowierer namens Fred Durst in Florida eine Band aus lokalen Szenegrössen: Limp Bizkit schafften eine prollige und breitenwirksame Fusion von Rap und Metal – inklusive DJ an den Turntables. Durst war ausserdem bekannt für seine Provokationen.

Legende: Limp Bizkit Fred Durst von Limp Bizkit bei Woodstock 1999. Das Festival endete in einem Fiasko. Keystone

So stachelte er das Publikum während Limp Bizkits Auftritt bei Woodstock 1999 zu Tumulten an. Das Festival endete in einem Fiasko. Drei Tote, über tausend Verletzte und mehrere Vergewaltigungen. Für Beobachter war dies der Anfang vom Ende von Nu Metal. Die Ausschreitungen des Festivals wurden als Zeichen für die Gewaltbereitschaft und Frauenfeindlichkeit dieses Musikgenres gewertet.

Linkin Park: Zwischen Metal und Pop

Doch die Welle rollte ungeachtet dieser Probleme weiter. Bands wie Papa Roach, Staind, Crazy Town oder Creed eroberten rund um die Jahrtausendwende die Charts. Und niemand war dabei so erfolgreich wie Linkin Park, welche die Möglichkeiten des Genres clever nutzten und aus sanftem Rap, Gesang, Elektronik und Metal griffige Pop-Songs kreierten. Nu Metal war endgültig Mainstream. Das Album «Hybrid Theory» ist bis heute das meistverkaufte Rockalbum des 21. Jahrhunderts.

Legende: Linkin Park Zwischen Metal und Pop: Linkin Park mit dem verstorbenen Sänger Chester Bennington (links). Keystone

Limp Bizkit landeten kurz darauf mit dem The Who-Cover «Behind Blue Eyes» einen weichgespülten Radiohit und spätestens als Fred Durst und seine Band den Song bei Wetten, dass..? performten, war Nu Metal auserzählt. Mit dem Suizid des Linkin Park-Sängers Chester Bennington 2017 schien das Genre endgültig tot. Ob ihr Comeback zu einem Revival von Nu Metal führt, wird sich weisen.