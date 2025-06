Die Festivalsaison 2025 geht los. Auch in diesem Jahr warten wieder mehrere Highlights an den unterschiedlichsten Openairs auf Fans von Musik, Freiluft und Schlammschlachten. Welches Festival passt am besten zu dir?

Openair St. Gallen

«Schlammgallen», wie eines der ältesten Openairs der Schweiz auch genannt wird, ist ein Festival für alle. Egal, ob bei Musikfans, Zeltplatzhockerinnen oder den Knirpsen auf Mamis Schultern: Im Sittertobel klebt nach einem Wolkenbruch der Schlamm an allen Schuhgrössen.

Legende: Welches Wetter erwartet uns am Openair St. Gallen? Keystone/Gian Ehrenzeller

Nebst Dean Lewis, Faber und Joya Marleen spielen auch Deutschrap-Grössen wie Ski Aggu oder Pashanim am OASG. Annenmaykantereit treten 2025 nur an vier Festivals auf, einer dieser Auftritte findet auf der Sitterbühne statt. Für Kraftklub ist es sogar der einzige Auftritt des Jahres. Wer deutschsprachige Musik mag, ist am Openair St. Gallen klar im Vorteil. Entspannung gibt's beim morgendlichen Yoga vor der Plazabühne oder friedlichen Raven beim Day-Dance an der Sitter.

Good to know fürs Openair St. Gallen (26. – 29. Juni) Box aufklappen Box zuklappen Anreise: Mit dem Openair-Ticket kann man gratis mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Sittertobel fahren. Zwischen dem Bahnhof St. Gallen und dem Sittertobel fahren zudem Shuttlebusse.

Mit dem Openair-Ticket kann man gratis mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Sittertobel fahren. Zwischen dem Bahnhof St. Gallen und dem Sittertobel fahren zudem Shuttlebusse. Bezahlung: Auf dem Festivalgelände kann man nur cashless bezahlen und zwar mit dem Eintrittsbändeli. Dieses wird entweder im Voraus per Post zugestellt oder kann vor Ort gegen das Ticket eingetauscht werden. Der Chip am Bändeli lässt sich vor Ort mit Bargeld oder Kreditkarte aufladen.

Auf dem Festivalgelände kann man nur cashless bezahlen und zwar mit dem Eintrittsbändeli. Dieses wird entweder im Voraus per Post zugestellt oder kann vor Ort gegen das Ticket eingetauscht werden. Der Chip am Bändeli lässt sich vor Ort mit Bargeld oder Kreditkarte aufladen. Übernachtung: Das Zelten im Sittertobel ist gratis, pro Zelt wird ein Depot erhoben.

Das Zelten im Sittertobel ist gratis, pro Zelt wird ein Depot erhoben. Weiteres: Sämtliches Fleisch, das auf dem Gelände angeboten wird, stammt aus der Schweiz.

Openair Frauenfeld

Das Frauenfelder ist ein Openair der Superlative. Mit rund 45'000 Eintritten pro Tag ist es das grösste Hip-Hop-Festival Europas. Das zeigt sich im Line-up: Neben den erfolgreichen deutschen Rappern Luciano und RAF Camora treten auch die US-Stars A$AP Rocky und 50 Cent auf.

Legende: Auch dieses Jahr gibt es einige Acts in Frauenfeld, zu denen getanzt werden kann. Keystone/Ennio Leanza

Wer ans OAF geht, wird sich auf tolle Outfits der Besucherinnen und Besucher freuen können. Wo es am OASG nach Bier und Schlamm riecht, weht einem am Frauenfelder auch mal eine Parfümwelle entgegen. Für Personen, die nicht so Hip-Hop-versessen sind, treten ausserdem Acts wie Zartmann und Bausa auf. Letzterer ist bekannt für Zeilen wie: «Gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst.» Na dann, auf ein «liebes» Frauenfeld!

Good to know fürs Openair Frauenfeld (10. – 12. Juli) Box aufklappen Box zuklappen Legende: Der Geländeplan des diesjährigen Openair Frauenfeld. Openair Frauenfeld Anreise: Mit dem Ticket des Openair Frauenfeld kostet das ÖV-Billett 20 Prozent weniger.

Mit dem Ticket des Openair Frauenfeld kostet das ÖV-Billett 20 Prozent weniger. Bezahlung: Auf dem Gelände kann man nur bargeldlos, also mit Karte oder Twint bezahlen.

Auf dem Gelände kann man nur bargeldlos, also mit Karte oder Twint bezahlen. Übernachtung: Um am Openair Frauenfeld zu campen, muss man nicht extra bezahlen.

Um am Openair Frauenfeld zu campen, muss man nicht extra bezahlen. Weiteres: Auf dem Festivalgelände gibt es extra Abgabestellen für das Recycling von E-Zigaretten.

Moon and Stars

Auf der Piazza Grande in Locarno wird auch dieses Jahr ein schöner Mix an Musik von – wie es der Name des Festivals schon sagt – bekannten Stars geboten. Auf die Ohren gibt's alles, von zeitlosen Klassikern der Scorpions bis hin zu modernen Songs von Cro und Álvaro Soler.

Kings Elliot bei ihrem letztjährigen Auftritt in Locarno.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen den Häusern Locarnos.

Das Festival mitten in der Altstadt dauert zehn Tage, es wartet eine Food-Street mit Essensständen und ein Riesenrad.

Good to know fürs Moon and Stars (10. – 20. Juli) Box aufklappen Box zuklappen Legende: So sieht das Gelände des Moon and Stars in Locarno aus. Moon and Stars Anreise: Wer sich ein VIP-Ticket gönnt, hat einen Parkplatz im Ticketpreis inbegriffen. Ansonsten kommt man mit den regulären Zugverbindungen nach Locarno. Nach den Konzerten gibt es jeweils Extrazüge zurück in die Deutschschweiz.

Wer sich ein VIP-Ticket gönnt, hat einen Parkplatz im Ticketpreis inbegriffen. Ansonsten kommt man mit den regulären Zugverbindungen nach Locarno. Nach den Konzerten gibt es jeweils Extrazüge zurück in die Deutschschweiz. Bezahlung: Sowohl die Bezahlung an der Food- und Music-Street, als auch der Bereich um die Piazza Grande wird cashfree betrieben.

Sowohl die Bezahlung an der Food- und Music-Street, als auch der Bereich um die Piazza Grande wird cashfree betrieben. Übernachtung: Da das Moon and Stars ein Stadtfestival ist, gibt es keinen Campingplatz. Wenn man mehr als einen Tag bleiben will, muss man pendeln oder ein Hotelzimmer buchen.

Da das Moon and Stars ein Stadtfestival ist, gibt es keinen Campingplatz. Wenn man mehr als einen Tag bleiben will, muss man pendeln oder ein Hotelzimmer buchen. Weiteres: Es gibt für jeden Abend einzelne Tickets. Zudem werden Multi-Pässe angeboten, bei denen man vier Konzertabende nach Wahl aussuchen kann.

Gurtenfestival

Will Smith, Macklemore, Nina Chuba und K.I.Z. sind einige Highlights im Line-up des grössten Berner Openairs. Auch nationale Acts wie «SRF 3 Best Talent»-Jahressiegerin Linda Elys stehen auf der Bühne. Heisst es dann statt «House on Fire» plötzlich «Gurten on Fire»?

Am Gurtenfestival herrscht heimelige und schöne Stimmung.

Der neue, zweite Weg auf den Gurten ist schneller und weniger steil.

Neu gibt es auch einen zweiten Weg auf den Güsche. Dieser startet bei der Busstation Spiegeln/Blinzern und ist dementsprechend kürzer und weniger steil als der altbekannte Weg. Gäste, die nicht ausschliesslich wegen der Musik da sind, können bei Live-Podcasts dabei sein. Es treten auch Comedians wie das «SRF Best Talent Comedy» Reena Krishnaraja auf.

Good to know fürs Gurtenfestival (16. – 19. Juli) Box aufklappen Box zuklappen Legende: So sieht das Festivalgelände dieses Jahr aus. Gurtenfestival Anreise: Die Nutzung der Gurtenbahn ist im Ticketpreis inbegriffen, genauso wie der Weg mit dem ÖV vom Bahnhof zur Gurtenbahn. Bezahlung: Auch das Gurtenfestival setzt auf Cashless. Sprich: Auf dem gesamten Gelände kann nur mit der Cashless-Karte bezahlt werden, die via QR-Code per Handy aufgeladen wird. Die Rückerstattung erfolgt nach dem Festival automatisch.

Auch das Gurtenfestival setzt auf Cashless. Sprich: Auf dem gesamten Gelände kann nur mit der Cashless-Karte bezahlt werden, die via QR-Code per Handy aufgeladen wird. Die Rückerstattung erfolgt nach dem Festival automatisch. Übernachtung: Camping auf dem Gurten ist nicht erlaubt. Zum Übernachten muss man deshalb runter in die Stadt auf einen Campingplatz, in eine Jugendherberge oder ins Hotel. Diverse Unterkünfte haben während des Gurten Sonderrabatte.

Camping auf dem Gurten ist nicht erlaubt. Zum Übernachten muss man deshalb runter in die Stadt auf einen Campingplatz, in eine Jugendherberge oder ins Hotel. Diverse Unterkünfte haben während des Gurten Sonderrabatte. Weiteres: Das Essen am Festival ist zu 50 Prozent fleischlos, weiter kann man das Depot des Geschirrs oder des Bierbechers auch spenden.

Heitere Openair

Das Openair in Zofingen im Aargau hat traditionellerweise ein vielfältiges Line-up. Auch in diesem Jahr wird dem mit Headlinern wie Alan Walker, James Blunt und der Schweizer Band Hecht Rechnung getragen.

Letztes Jahr sorgte Jule X am Heitere ordentlich für Stimmung.

Für alle, die das Festivalgelände von oben sehen wollen, gibt's ein Riesenrad.

Wer auf Schlager steht, muss einen Tag früher anreisen. Am Donnerstag gibt's den ganzen Tag partytaugliche Volksmusik auf die Ohren. Das Heitere ist ein Festival für alle und eignet sich auch für einen Familienausflug. Für Kinder gibt's ein Spieltreff mit einer Kegelbahn, bis Jahrgang 2015 haben sie kostenlosen Eintritt.

Good to know fürs Heitere Openair (8. – 10. August) Box aufklappen Box zuklappen Legende: Das ist das Gelände des Heitere Openair 2025. Heitere Openair Anreise: Für zehn Franken kann man einen Parkplatz mieten. Ansonsten bringen dich die regulären Zugverbindungen an den Bahnhof Zofingen. Von dort fahren Shuttle-Busse zum Festivalgelände.

Für zehn Franken kann man einen Parkplatz mieten. Ansonsten bringen dich die regulären Zugverbindungen an den Bahnhof Zofingen. Von dort fahren Shuttle-Busse zum Festivalgelände. Bezahlung: Auf dem gesamten Gelände kann mit Bargeld und Kreditkarte bezahlt werden.

Auf dem gesamten Gelände kann mit Bargeld und Kreditkarte bezahlt werden. Übernachtung: Das Zelten beim Heitere Openair kostet im Vorverkauf CHF 41.80, vor Ort CHF 50. Auch ein Stellplatz für ein Wohnmobil ist am Heitere kostenpflichtig.

Das Zelten beim Heitere Openair kostet im Vorverkauf CHF 41.80, vor Ort CHF 50. Auch ein Stellplatz für ein Wohnmobil ist am Heitere kostenpflichtig. Weiteres: Wer den Drang zur körperlichen Betätigung hat, kann in den Activity-Park gehen. Dort gibt's unter anderem Slacklines, Minigolf und einen Töggelikasten.



