Wir blicken zurück auf ein Jahr voller unvergesslicher Live-Momente und senden die grössten Konzert-Highlights dieses Jahres direkt zu euch nach Hause. Von intimen Akustikshows bis zu energiegeladenen Grossereignissen: Unsere Auswahl begleitet euch durch die freien Tage und lässt das Konzertjahr 2025 noch einmal lebendig werden.
Diese Konzerte gibt's am Radio auf SRF 3 zu hören:
Donnerstag, 25. Dezember
- 19:00 Uhr – Soul Christmas mit Jan SEVEN Dettwyler & The Kingdom Choir
- 21:00 Uhr – Raye am Montreux Jazz Festival
Freitag, 26. Dezember
- 19:00 Uhr – Hermanos Gutiérrez in der Tonhalle Zürich
- 21:00 Uhr – Alanis Morissette am Montreux Jazz Festival
Montag, 29. Dezember
- 19:00 Uhr – Nemo am Openair St. Gallen
- 21:00 Uhr – Lola Young am Gurtenfestival
Dienstag, 30. Dezember
- 19:00 Uhr – Hecht am SRF 3 Showcase
- 20:00 Uhr – Joya Marleen am Openair St. Gallen
- 21:00 Uhr – Steiner & Madlaina am Gurtenfestival
Donnerstag, 1. Januar
- 19:00 Uhr – EDB am Gurtenfestival
- 20:00 Uhr – Dabu Fantastic im Sternensaal Bümpliz
- 22:00 Uhr – Simple Minds am Paléo Festival
Freitag, 2. Januar
- 19:00 Uhr – Faber am Openair St. Gallen
- 21:00 Uhr – Noga Erez am Gurtenfestival