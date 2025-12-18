Diese Konzerte kannst du über die Festtage am Radio hören

Wir blicken zurück auf ein Jahr voller unvergesslicher Live-Momente und senden die grössten Konzert-Highlights dieses Jahres direkt zu euch nach Hause. Von intimen Akustikshows bis zu energiegeladenen Grossereignissen: Unsere Auswahl begleitet euch durch die freien Tage und lässt das Konzertjahr 2025 noch einmal lebendig werden.

Diese Konzerte gibt's am Radio auf SRF 3 zu hören:

Donnerstag, 25. Dezember

19:00 Uhr – Soul Christmas mit Jan SEVEN Dettwyler & The Kingdom Choir

21:00 Uhr – Raye am Montreux Jazz Festival

Freitag, 26. Dezember

19:00 Uhr – Hermanos Gutiérrez in der Tonhalle Zürich

21:00 Uhr – Alanis Morissette am Montreux Jazz Festival

Montag, 29. Dezember

19:00 Uhr – Nemo am Openair St. Gallen

21:00 Uhr – Lola Young am Gurtenfestival

Dienstag, 30. Dezember

19:00 Uhr – Hecht am SRF 3 Showcase

20:00 Uhr – Joya Marleen am Openair St. Gallen

21:00 Uhr – Steiner & Madlaina am Gurtenfestival

Donnerstag, 1. Januar

19:00 Uhr – EDB am Gurtenfestival

20:00 Uhr – Dabu Fantastic im Sternensaal Bümpliz

22:00 Uhr – Simple Minds am Paléo Festival

Freitag, 2. Januar