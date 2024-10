In Südamerika gibt es viel Lob für Donald Trump – trotz seiner rassistischen Aussagen gegen Latinos. Harris wird derweil von den Feministinnen gefeiert. Im Nahen Osten hingegen wünscht man sich weder noch.

So beschäftigen die US-Wahlen die Welt

In Südamerika gibt es teils viel Sympathie für Donald Trump. «Er ist ein vermeintlich starker Mann, der klare Ansagen macht, auf den Tisch haut und provoziert. Das funktioniert in Südamerika», sagt SRF-Korrespondentin Teresa Delgado.

Teresa Delgado Südamerika-Korrespondentin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Teresa Delgado hat an der Universität Freiburg und in den USA Geschichte, Englisch und Spanisch studiert. Seit 2016 ist sie Redaktorin und Produzentin bei Radio SRF. 2021 und 2022 berichtete sie als Auslandredaktorin aus Spanien, Portugal und den USA. Seit 2023 ist sie Südamerika-Korrespondentin mit Sitz in Santiago de Chile.

In Südamerika werde häufig mit Populismus politisiert. Trump gilt als Hardliner, was Kriminalität und Sicherheit angeht. Das ist gemäss der Korrespondentin bei vielen Latinos und Latinas beliebt.

Es geht vor allem um Länder, in denen aufgrund vom Drogenschmuggel viel Kriminalität und Unsicherheit herrscht: «Die Leute wünschen sich Klarheit und eine strenge Hand, die für Ordnung sorgt.»

Audio Global US-Wahlen - Südamerika Teil 1 03:12 min, aus Audio Aktuell SRF 3 vom 14.10.2024. Bild: Keystone/Felipe Dana abspielen. Laufzeit 3 Minuten 12 Sekunden.

Trumps strenge Einwanderungspolitik wird hingegen kritisiert, denn es gibt viele Südamerikanerinnen und Südamerikaner, die von einem Leben in den USA träumen. Was gemäss Delgado vielen Leuten sauer aufstösst, sind die rassistischen Äusserungen von Donald Trump.

Harris als Hoffnungsträgerin

Natürlich gibt es auch eine andere Seite – Kamala Harris, die auf der linken Seite punktet. «Südamerika ist ein Schmelztiegel von Menschen», sagt Delgado. Länder wie Chile, Argentinien oder Uruguay sind mehrheitlich weiss.

SRF Global Spezial zum Nachhören Box aufklappen Box zuklappen SRF-Korrespondentinnen und Korrespondenten im Ausland erzählen auf Radio SRF 3, wie die US-Wahlen in anderen Regionen der Welt beschäftigen. Dazu gehören etwa Südamerika, der Nahe Osten, China, Indien oder die EU. Dieser Artikel wird laufend mit den Audios zum Nachhören ergänzt.

Kolumbien, Venezuela oder Brasilien haben einen grossen Anteil an Menschen mit afrikanischen Wurzeln: «Dass eine schwarz-indische Frau Präsidentin in den USA werden könnte, wird hier stark wahrgenommen und auch als wichtig empfunden.»

Audio Global US-Wahlen - Südamerika Teil 2 02:33 min, aus Audio Aktuell SRF 3 vom 14.10.2024. Bild: Keystone abspielen. Laufzeit 2 Minuten 33 Sekunden.

Viele südamerikanische Länder haben ein strenges Abtreibungsrecht. Das ist Feministinnen ein Dorn im Auge: «Sie schauen hoffnungsvoll auf Harris, die in den USA das Abtreibungsrecht lockern könnte.»

Kein Interesse im Nahen Osten

Gemäss Susanne Brunner, SRF-Auslandsredaktorin und Nahost-Expertin, sind die US-Wahlen im Nahen Osten kein Thema bei der Bevölkerung. «Die Leute sind viel mehr mit dem Krieg im Gazastreifen und dem Libanon beschäftigt.»

Susanne Brunner Leiterin Auslandredaktion Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Susanne Brunner war für SRF zwischen 2018 und 2022 als Korrespondentin im Nahen Osten tätig. Sie wuchs in Kanada, Schottland, Deutschland und in der Schweiz auf. In Ottawa studierte sie Journalismus. Bei Radio SRF war sie zuerst Redaktorin und Moderatorin bei SRF 3. Dann ging sie als Korrespondentin nach San Francisco und war nach ihrer Rückkehr Korrespondentin in der Westschweiz. Sie moderierte auch das «Tagesgespräch» von Radio SRF 1. Seit September 2022 ist sie Leiterin der Auslandsredaktion von Radio SRF. Hier finden Sie weitere Artikel von Susanne Brunner.

Die Erfahrung in der arabischen Welt ist – es spielt keine Rolle, wer US-Präsident wird. Brunner erwähnt einen Witz, der im Nahen Osten kursiert: «Arabische Männer verfolgen den US-Wahlkampf im Wissen, dass egal wer in den USA Präsident oder Präsidentin wird, er oder sie wird die Region bombardieren.»

Audio Global US-Wahlen - Naher Osten Teil 1 02:10 min, aus Audio Aktuell SRF 3 vom 14.10.2024. Bild: AP/Amr Nabil abspielen. Laufzeit 2 Minuten 10 Sekunden.

Was vor allem beschäftigt, ist die ungelöste Palästinenserfrage. «Da gibt es politisch keinen Unterschied zwischen Trump und Harris», so Brunner. Harris spreche sich zwar für eine Zwei-Staaten-Lösung aus, aber faktisch ändere das nichts am Alltag.

Trump will Einwanderung stoppen

Fakt ist: Die USA unterstützen Israel bedingungslos – egal, wer an der Macht ist. Bei einem Punkt unterscheiden sich die beiden Präsidentschaftskandidaten jedoch.

Trump will die Einwanderung in die USA aus Staaten mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit stoppen, sagt Brunner. «Das hat natürlich massive Auswirkungen auf die Jungen, die dort studieren möchten und sich allenfalls ein neues Leben in den USA vorstellen.»

Audio Global US-Wahlen - Naher Osten Teil 2 02:06 min, aus Audio Aktuell SRF 3 vom 14.10.2024. Bild: AP/Amr Nabil abspielen. Laufzeit 2 Minuten 6 Sekunden.

Doch wer von den Kandidierenden könnte den Konflikt am ehesten in Richtung Lösung bringen? «Trump hat versprochen, den Gaza-Krieg und den Ukraine-Krieg am nächsten Tag zu beenden, sobald er Präsident wird», sagt Brunner. Solche Versprechungen gibt es nicht von Harris. Trump nimmt den Mund ein wenig zu voll, bei Harris ist es unklar, fasst Brunner zusammen.