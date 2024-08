Es gibt eine immer grössere Nachfrage nach Hotels, die keine Kinder zulassen. Das bestätigt der Reiseveranstalter Hotelplan Suisse. Eines davon ist das Hotel Carlton-Europe in Interlaken BE. Wer nicht mindestens 16 Jahre alt ist, darf hier nicht übernachten.

Ferien ohne Kindergeschrei: Das versprechen «adults only»-Hotels. Hier dürfen nur Erwachsene übernachten, Kinder sind unerwünscht. Der Reiseveranstalter Hotelplan Suisse bestätigt, dass die Nachfrage nach Ferien in kinderfreien Hotels ansteigt.

«Wir stellen bei unseren Kundinnen und Kunden eine wachsende Beliebtheit bei ‹adults only›-Angeboten fest, vor allem bei Alleinreisenden und Paaren, die sich nach Ruhe in den Ferien sehnen», sagt Mediensprecherin Viviane Widmer.

Angebot an kinderfreien Hotels wächst

Nicht nur die Nachfrage wächst, sondern auch das Angebot. Insgesamt hat Hotelplan Suisse 500 kinderfreie Hotels im Portfolio. Gemäss der Mediensprecherin, hat der Reiseveranstalter allein dieses Jahr 40 neue «adults only»-Hotels ins Portfolio aufgenommen.

Kinder nicht erwünscht – das sagt die Marketingexpertin Box aufklappen Box zuklappen SRF: Macht es für Hotels oder Anbieter Sinn, «adults only»-Aufenthalte anzubieten? Johanna Gollnhofer, Professorin für Marketing an der Universität St. Gallen: Aus Marketingsicht macht das Sinn. Denn aus dieser Sicht zerlegt man den Markt in unterschiedliche Zielgruppen. Es gibt hier eine Zielgruppe, nämlich Erwachsene – mit oder ohne Kinder – und die haben im Urlaub ein Bedürfnis nach Zweisamkeit, Ruhe und Wellness. Je breiter man sich aber als Anbieter aufgestellt ist, desto schwieriger wird es. Wie kann man wirklich Wellness geniessen, wenn nebendran ein Kinderspielparadies ist? Und deshalb macht diese Spezialisierung aus Marketingsicht auf jeden Fall Sinn. Wie kommt «adults only» bei den Leuten an? Es gibt sicherlich eine Zielgruppe, für die das attraktiv ist. Und diese Zielgruppe sind nicht nur Leute, die gar keine Kinder haben. Es richtet sich teilweise auch an Eltern, die sagen: «Mein Bedürfnis an diesem Wochenende ist einfach Entspannung und Ruhe. Ich will abschalten.» Und wenn das für einige Eltern besser gelingt, ohne Kinder: wieso eigentlich nicht? Welche Vorteile haben Anbieter, die das anbieten? Es gibt viele «adults only» Hotels, die eher im Premiumbereich angesiedelt sind. Das heisst also, die sind meistens teurer. Und ich stelle mir das eigentlich immer ganz schön vor: Man sieht da ein Pärchen, das verbringt ein schönes Wellnesswochenende. Es möchte Ruhe geniessen, vielleicht noch ein Candle-Light-Dinner, und dass alles auf es abgestimmt ist. Und dafür sind Paare natürlich oftmals auch bereit, einen Premiumpreis zu zahlen. Wo liegen die Nachteile? «Adults only» ist für einige ein wenig zum Kampfbegriff geworden ist. Während der Grossteil der Zielgruppe das Angebot schätzt, gibt es einzelne Stimmen, die sich darüber beschweren und behaupten, Kinder würden diskriminiert. Ich kann das teilweise nachvollziehen, aber eigentlich richtet sich «adults only» nicht gegen Kinder, sondern es richtet sich an Menschen, die wirklich Erholung oder Entspannung suchen. Aus Marketingsicht würde ich das jedoch nicht als Diskriminierung verstehen, sondern eher als ein Ansatz, der es allen Menschen ermöglicht, einen Urlaub nach eigener Vorstellung zu verbringen. Familien können explizit das Familienhotel wählen. Leute, die wirklich Wellness und Candle-Light-Dinner wollen, können sich für das «adults only»-Hotel entscheiden. Ich denke, das Wichtigste ist, dass seitens Anbieter klar kommuniziert wird, was ihr Konzept ist, damit letztlich keine unangenehmen Überraschungen entstehen. Das Gespräch führte Manuela Roth.

Besonders beliebt bei ihren Kundinnen und Kunden seien kinderfreie Hotels in Spanien, Griechenland, Mauritius, in den Malediven und Ägypten. Klassische Strandferien also. Für kinderfreie Hotels in der Schweiz hat Hotelplan Suisse keine Angebote. Aber auch hier gibt es «adults only»-Hotels.

Marktlücke «adults only»

Eines davon ist das Hotel Carlton-Europe in Interlaken BE. Stephan Maeder führt das Hotel seit 2001. Lange waren hier Kinder erwünscht. 2019 entschied sich der Hotelier jedoch, das Konzept zu ändern.

Legende: Kinder bis 16 Jahre nicht erwünscht Im Hotel Carlton-Europe in Interlaken wird das «adults only»-Konzept seit 2019 angewendet. IMAGO / Panthermedia

Er sah darin eine Chance. «Wir haben in Interlaken sehr viele Hotels. Es macht keinen Sinn, dass alle das Gleiche anbieten», sagt er. Ihm fiel auf, dass es in der Schweiz zwar Interesse an kinderfreien Ferien gab, aber kaum ein Angebot.

Dazu komme, dass das Carlton-Europe per se schon nicht sehr kinderfreundlich sei. «Wir haben beispielsweise viele Antiquitäten im Hotel ausgestellt und einen Naturpool ohne Leiter, dafür mit rutschigen Steinen», sagt der Hotelier.

Unter 16-Jährige bekommen kein Zimmer

Wer im Carlton-Europe übernachten möchte, muss mindestens 16 Jahre alt sein. «Wenn ein Kind 15 Jahre und 10 Monate alt ist, machen wir keine grosse Sache daraus. Aber für Leute, die mit einem Sechsjährigen ankommen, gibt es keinen Check-in», sagt Maeder.

Was ich anfangs nicht erwartet habe, war das grosse Interesse von Eltern, die ohne Kinder verreisen möchten.

Nicht nur Singles und kinderlose Paare interessieren sich für das «adults only»-Hotel. «Was ich anfangs nicht erwartet habe, war das grosse Interesse von Eltern, die ohne Kinder verreisen möchten», sagt der Hotelier. Dabei handle es sich um Leute, die ihre Kinder für ein paar Tage bei Verwandten abgeben, und froh sind, ein wenig Zeit für sich zu haben.

Auch Stephan Maeder beobachtet eine steigende Nachfrage. Konkrete Zahlen könne er nicht nennen, aber: «Wir haben eine sehr gute Auslastung und das sind alles Gäste, die ohne Kinder Ferien machen.»

Es gibt aber auch Kritik

Ob es nur daran liege, dass sich das Hotel als «adults only» positioniert habe oder ob es auch mit dem touristischen Standort Interlaken zusammenhänge, kann Maeder nicht eindeutig beantworten: «Aber wir erhalten immer wieder das Feedback, dass unsere Gäste schätzen, dass wir ein kinderfreies Hotel sind.»

Maeder erhält jedoch nicht nur Lob: «Beispielsweise habe ich schon arabische Familien erlebt, die wütend waren, dass sie ihre Kinder nicht mitnehmen können.» Er betont jedoch, dass das Carlton-Europe-Hotel beim Buchungsvorgang auf der Website darauf hinweise, dass Kinder hier nicht erwünscht seien.