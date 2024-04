Das Fachmagazin «The Lancet» veröffentlichte im April 2024 die Studie zur globalen Belastung durch Todesursachen und die Lebenserwartung in verschiedenen Ländern. Es wurden 204 Länder und Territorien plus 811 subnationale Standorte untersucht, in einer Zeitspanne von 1990 bis 2021. Die systematische Analyse wurde für die «Global Burden of Disease Study 2021» durchgeführt.