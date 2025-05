Berner Mundart-Rapper, seit über 30 Jahren solo unterwegs, aber auch Mitglied der Chlyklass-Crew. Zusammen mit dem Produzenten Elwont a.k.a. Jonny Bunko gründete Baze 2005 das Acid-Rap-Projekt Boys on Pills. Baze gehört zudem seit 2012 dem Rap Projekt Temple of Speed an. Seit 2021 tritt er mit Fabian M. Müller auch als Kraake auf.