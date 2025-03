Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Im Sommer feiern Tokio Hotel das 20-Jahr-Jubiläum ihrer Debütsingle «Durch den Monsun», mit der die vier Magdeburger Teens Popgeschichte geschrieben haben.

In den zwei Dekaden seit ihrem Durchbruch haben Bill und Tom Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer hunderte Details über ihre Band und ihr Leben mit der Welt geteilt – bei ebenso vielen Interviews, Social-Posts und Live-Auftritten. Die Kaulitz-Zwillinge haben zudem einen eigenen Podcast, eine Reality-Show und sind Stammgäste im deutschen Entertainment-TV.

Was weiss ChatGPT über Tokio Hotel?

In der digitalen Welt schwirren also unzählige Informationen zum Quartett rum – und wo viele Fakten sind, da kursiert auch eine Vielzahl an dubiosen Storys, unbestätigten Gerüchten und schlichtweg erfundenen Geschichten.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 8. Tom und Bill Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer (von links) gründen Tokio Hotel 2001. Mit ihrer 2005er Single «Durch den Monsun» treffen sie einen Nerv, schaffen den Durchbruch und ebnen der Emo-Frisur den Weg zum Coiffeur-Mainstream. Bildquelle: Keystone/AP/Christof Stache. 1 / 8 Legende: Tom und Bill Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer (von links) gründen Tokio Hotel 2001. Mit ihrer 2005er Single «Durch den Monsun» treffen sie einen Nerv, schaffen den Durchbruch und ebnen der Emo-Frisur den Weg zum Coiffeur-Mainstream. Keystone/AP/Christof Stache

Bild 2 von 8. Die Haare von Sänger Bill wechseln gefühlt wöchentlich, der Erfolg aber bleibt. Tokio Hotel sind omnipräsent im deutschsprachigen Raum und gewinnen Preise im Akkord – Echos, Bravo-Ottos, MTV-Awards. Bildquelle: Keystone/AP/Christof Stache. 2 / 8 Legende: Die Haare von Sänger Bill wechseln gefühlt wöchentlich, der Erfolg aber bleibt. Tokio Hotel sind omnipräsent im deutschsprachigen Raum und gewinnen Preise im Akkord – Echos, Bravo-Ottos, MTV-Awards. Keystone/AP/Christof Stache

Bild 3 von 8. Die Band ist längst auch international bekannt und beliebt. Zuhause in Deutschland nimmt der Fanrummel ein Ausmass an, das die Zwillinge Tom und Bill 2010 ins USA-Exil nach Los Angeles zwingt. Okay, es hat sie niemand gezwungen, nach L.A. zu ziehen, aber wenn man schon abhaut, kann man das auch grad Richtung Hollywood machen, nicht? Bildquelle: Keystone/AP/Alberto Pellaschiar. 3 / 8 Legende: Die Band ist längst auch international bekannt und beliebt. Zuhause in Deutschland nimmt der Fanrummel ein Ausmass an, das die Zwillinge Tom und Bill 2010 ins USA-Exil nach Los Angeles zwingt. Okay, es hat sie niemand gezwungen, nach L.A. zu ziehen, aber wenn man schon abhaut, kann man das auch grad Richtung Hollywood machen, nicht? Keystone/AP/Alberto Pellaschiar

Bild 4 von 8. Neue Frisur, neues Engagement: 2012/13 sitzen Bill und Tom in der Jury der Musik-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» – neben Dieter Bohlen (links) und Culcha-Candela-Sänger Mateo Jasik. Klingt wie ein Fiebertraum, ist aber tatsächlich passiert. Bildquelle: Keystone/EPA/Joerg Carstensen. 4 / 8 Legende: Neue Frisur, neues Engagement: 2012/13 sitzen Bill und Tom in der Jury der Musik-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» – neben Dieter Bohlen (links) und Culcha-Candela-Sänger Mateo Jasik. Klingt wie ein Fiebertraum, ist aber tatsächlich passiert. Keystone/EPA/Joerg Carstensen

Bild 5 von 8. Die Zeit der grossen Erfolge scheint durch zu sein, die Zeit zwischen zwei Platten wird länger. Trotzdem veröffentlichen Tokio Hotel einigermassen regelmässig Musik. Das 2017er Album «Dream Machine» schafft es in der Schweiz noch auf Platz 15, in Deutschland knackt es immerhin die Top 5. Bildquelle: Keystone/DPA Britta/Pedersen. 5 / 8 Legende: Die Zeit der grossen Erfolge scheint durch zu sein, die Zeit zwischen zwei Platten wird länger. Trotzdem veröffentlichen Tokio Hotel einigermassen regelmässig Musik. Das 2017er Album «Dream Machine» schafft es in der Schweiz noch auf Platz 15, in Deutschland knackt es immerhin die Top 5. Keystone/DPA Britta/Pedersen

Bild 6 von 8. In den späteren 2010ern machen Tokio Hotel weniger mit ihrer Musik und mehr mit dem Privatleben der Kaulitz-Brüder von sich reden. Tom und Heidi Klum beginnen Anfang 2018 zu daten und heiraten noch im selben Jahr, die grosse Hochzeitssause folgt im Sommer 2019. Bill ist ihr ständiges +1 – wie hier an den Grammys 2020. Bildquelle: Keystone/AP Invision/Jordan Strauss. 6 / 8 Legende: In den späteren 2010ern machen Tokio Hotel weniger mit ihrer Musik und mehr mit dem Privatleben der Kaulitz-Brüder von sich reden. Tom und Heidi Klum beginnen Anfang 2018 zu daten und heiraten noch im selben Jahr, die grosse Hochzeitssause folgt im Sommer 2019. Bill ist ihr ständiges +1 – wie hier an den Grammys 2020. Keystone/AP Invision/Jordan Strauss

Bild 7 von 8. Das öffentliche Interesse an ihren Privatleben münzen die Zwillinge in bares Geld und unbezahlbare Promo um: Im Herbst 2021 starten sie ihren Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood», 2024 folgt die Netflix-Realityserie «Kaulitz & Kaulitz». So werden aus den zuweilen schrill anmutenden Musikern plötzlich nahbare Menschen. Bildquelle: Netflix. 7 / 8 Legende: Das öffentliche Interesse an ihren Privatleben münzen die Zwillinge in bares Geld und unbezahlbare Promo um: Im Herbst 2021 starten sie ihren Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood», 2024 folgt die Netflix-Realityserie «Kaulitz & Kaulitz». So werden aus den zuweilen schrill anmutenden Musikern plötzlich nahbare Menschen. Netflix

Bild 8 von 8. 2025 sind die Kaulitz-Zwillinge so bekannt und beliebt wie seit zehn Jahren nicht mehr, weshalb ihnen alte und neue Fans die Konzertkarten praktisch aus den Händen reissen. Die Zürcher Halle 622 war Mitte März ausverkauft – nächster Schweizer Halt: Hallenstadion im November 2026. Bildquelle: DPA Marijan Mura. 8 / 8 Legende: 2025 sind die Kaulitz-Zwillinge so bekannt und beliebt wie seit zehn Jahren nicht mehr, weshalb ihnen alte und neue Fans die Konzertkarten praktisch aus den Händen reissen. Die Zürcher Halle 622 war Mitte März ausverkauft – nächster Schweizer Halt: Hallenstadion im November 2026. DPA Marijan Mura Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Befeuert wird dieser Umstand von längst im Mainstream angekommenen KI-Chatbots, die kaum transparent machen, woher sie ihre Informationen haben und wie sie diese verarbeiten. Entsprechend wilde Ergebnisse spuckt die bekannte Plattform ChatGPT aus, wenn man dort unterhaltsame und skurrile Fakten zu Tokio Hotel abruft.

Bananen-Diät in Los Angeles?

Unter anderem habe Sänger Bill Kaulitz sich ein Tattoo mit Tinte aus seinem eigenen Blut stechen lassen. Im Interview vor dem Zürcher Konzert der Band in der Halle 622 winkt der Frontmann direkt ab: «So emo war ich dann doch nicht.» Sein Bruder Tom fragt sich, ob das rein physikalisch überhaupt funktionieren würde: «Das geht doch dann direkt wieder zurück in die Blutlaufbahn?»

Das Quartett ernährte sich auf einem früheren Trip nach Los Angeles ausschliesslich von Bananen. Zumindest laut ChatGPT. «Stimmt nicht», korrigiert die Band unisono. Bill führt aus: «Wir essen wie Kinder. In unserem Backstage gibt's nur Gummitiere. Auf Tour leben wir sehr ungesund und achten gar nicht auf unsere Ernährung.» Darum hätten sie sich gerade vor diesem Gespräch Magentropfen besorgt.

Manches stimmt – zum Teil

Nur teilweise falsch ist der KI-Behauptung, dass Bill als Kind eine Ratte als Haustier hatte. «Wir hatten zwei Mäuse», stellt sein Zwillingsbruder Tom richtig. «Unvorstellbar, dass ich früher eine Maus hatte», sagt Bill. «Heute finde ich Nagetiere schlimm. Meerschweinchen etwa – ganz schwierig, die finde ich noch übler als Ratten. Eichhörnchen mag ich auch nicht.»

Was nicht von ChatGPT stammt und darum auf jeden Fall stimmt: Gerade ist die neue Tokio-Hotel-Single «Hands Up» erschienen. Und nach der ausverkauften Show in der Halle 622 kehrt der deutsche Vierer am 10. November 2026 zurück nach Zürich – diesmal ins Hallenstadion.