Für ihre Awards hat sie bestimmt schon ein Extrazimmer. Mit 30 Jahren thront Dua Lipa zuoberst auf dem Popolymp. Zum Geburtstag viel Glück – und eine Handvoll spannender Kleinigkeiten über eine der Grössten.

Fun-Facts über Dua Lipa: Sie hat mehr Zähne als wir

Seit zehn Jahren ist Dua Lipa «the one». 2016 stand sie mit ihrer ersten Single «Be the One» bei den Swiss Music Awards als Newcomerin auf der Bühne. Was damals noch niemand wusste: Die britische Sängerin mit albanisch-kosovarischen Wurzeln wird mit Hits wie «Don't Start Now», «Physical» und «Levitating» die Popwelt erobern.

Mit «Be the One» 2016 an den Swiss Music Awards in Zürich: Wie krass Dua Lipa anschliessend durchstarten wird, wusste damals noch niemand, sonst hätte sich bestimmt etwas mehr rausgeputzt.

Mittlerweile schreit nicht nur ihr Stagedress Superstardom, sondern auch die Körperhaltung und Showproportionen: Im Juni 2025 posiert sie auf ihrer aktuellen «Radical Optimism»-Tour im Anfield-Stadion in Liverpool.

Soweit, so bekannt. Wer weitersucht, findet:

Ihr Name heisst Liebe

Klingt nach Pseudonym, steht aber im Pass: Dua Lipa heisst tatsächlich Dua Lipa. In ihrem Namen steckt zudem, was ihr von allen Fans entgegenschwappt: «Liebe». «Dua» bedeutet auf Albanisch «Liebe». Und Lipa? Ihr Nachname geht etymologisch auf Leute zurück, die neben einem Zitronenbaum leben. Nicht auszuschliessen, dass sie auf dem Dach ihrer Londoner Villa auch Zitronensträucher anzupflanzen gedenkt.

Ihr Vater war ein Rockstar

Duas Dad ist auch ihr Manager, sprich «Dadager». Und Dukagjin Lipa (56) hat im Kosovo selbst in einer der beliebtesten Rockbands der 1990er-Jahre gespielt: Oda. Den Song «Era» spielten Vater und Tochter vor Kurzem gemeinsam live. Mister Lipa kennt überdies die UK-Eventindustrie von Glastonbury bis Reading Festival. Als Dua Lipa noch im Teeniealter war, arbeitete er für die grössten Musikfestivals Englands im Marketing.

Lipa liebt Williams

Dua Lipas Vater gilt als der «bestaussehendste Dad in Popmusic», zumindest sagt dies der britische Komiker und TV-Star Jack Whitehall. Auch Freunde und Publikum von Dua Lipa scheinen dem beizupflichten. Duas Herz schlägt hingegen für UK-Popstars Robbie Williams. Zumindest gab sie dies vor 8 Jahren zu Protokoll. Warum Williams? «Ich glaube meine Mutter war schon verknallt in ihn», sagt Lipa. Was Mama Lipa mag, vermag also auch Tochter Lipa zu gefallen.

Von Lana del Reys Manager in Reklame entdeckt

Mit 17 erscheint Dua Lipa in einer Werbung für die britische Castingshow «X Factor» und weckt das Interesse von Ben Mawson, dem Manager von Lana del Rey. Ihm reichte aus, das junge Poptalent den Song «Lost in Music» von Sister Sledge singen zu hören. Etwas später unterzeichnet sie mit 19 ihren ersten Plattenvertrag.

Ein Faible für Literatur

Dua Lipa lebt auch für die Hochkultur und beweist dies mit einem eigenen Buchclub. Ein digitaler Literatur-Club, bei dem sie ihren Fans Bücher vorschlägt und damit auch auf den BookTok-Trend auf TikTok aufspringt. Willkommener Nebeneffekt: Ein weiterer Zweig der Selbstvermarktung? Check.

Vergesslich aber trinkfest

Selbstverständlich hat sie auch noch eine Charity-Stiftung und zwei Weltrekorde. Die beiden Rekorde ergeben sich aus Bestmarken in Sachen Online-Zahlen (Ticketverkäufe für Live-Streaming und monatlichen Hörerinnen). Fast spannender ist der Fakt, dass sie von den Rekorden angeblich gar nichts wusste.

Apropos Gedächtnisverlust: Mit dem US-Comedian/Schauspieler Seth Meyers duellierte sich Dua Lipa kürzlich erfolgreich in mehreren Trinkrunden. Gemessen an der makellosen Aussprache nach fortgeschrittenem «Day drinking», hat sie auch in dieser Disziplin einen schwarzen Gürtel.

Sie hat einen Extra-Zahn

Der abnormalste Fact über Dua Lipa zum Schluss: Angeblich hat die Popsängerin einen Zahn mehr als andere Menschen. Sprich 33, statt 32. Mittlerweile ist das Röntgenbild dazu zwar verschwunden, aber im Gegensatz zu ihr, vergisst das Internet nie.