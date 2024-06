Erfolgreicher US-Shooting-Star - Benson Boone verliert jeden Tag seine Unterhose

An seinem Song «Beautiful Things» gibt’s kein Vorbeikommen: Benson Boone ist seit Anfang Jahr Dauergast in den Single-, Tiktok- und Airplay-Charts. Was macht ihn so erfolgreich? Im exklusiven Interview erzählt der 21-Jährige zudem, worauf er auf Tour unmöglich verzichten kann.