Den Schweizer Musiktag und ihr neues Album «Lovers» feiern Hecht mit dem SRF 3 Showcase am 10. September. Ob's dann auch Torte gibt? Komm vorbei und finds raus!

Die Mundart-Überflieger Hecht releasen am 12. September ihr fünftes Studioalbum «Lovers». Zwei Tage vorher präsentieren die Zürich-Luzerner ihre neuen Songs plus Hits wie «Charlotta», «Kawasaki» und «Adam + Eva» in einem so intimen Rahmen wie schon lange nicht mehr.

Hier erfährst du alles zum SRF 3 Showcase von Hecht am 10. September im Rahmen des Schweizer Musiktages 2025. Aber das Wichtigste zuerst:

Du bist wegen den Tickets hier, oder?

Die gibt's nämlich nirgends zu kaufen und nur zu gewinnen – und zwar bei SRF 3 auf Instagram, im Radio und bis und mit 1. September via Formular hier:

Okay, was passiert denn eigentlich?

Hecht spielen am Mittwoch, 10. September, ein exklusives SRF 3 Showcase in der Live Stage des SRF in Zürich. Platz haben 200 Fans – so intim hast du die Mundart-Helden in den letzten zehn Jahren so gut wie nie mehr beklatschen können.

Zwei Tage später, am 12. September, releasen die Zürich-Luzerner ihren fünften Longplayer «Lovers». Mit Songs wie «Mon Amour» und «Auerbach» geben sie am SRF-3-Gig bereits einen Live-Vorgeschmack darauf, auf der Setlist stehen aber auch Dauerbrenner wie «Adam + Eva», «Charlotta» und «Besch ready für die Liebi vo mer?».

Wann geht's los?

Türöffnung ist um 19:00 Uhr. Um 20:00 Uhr surfen Hecht auf die Live Stage und spielen etwa eine Stunde, dann ist der Spass auch schon wieder vorbei.

Was ist der Anlass?

Freu dich doch einfach, es braucht nicht für alles einen Grund. Wobei, es gibt tatsächlich einen: Am Freitag, 12. September, feiert die SRG mit dem Schweizer Musiktag 2025 das hiesige Musikschaffen – die Radios spielen ausschliesslich Schweizer Musik und online erwarten dich diverse Specials zum Thema.

Und das fulminante Warm-up dazu ist das SRF 3 Showcase mit Hecht am Mittwoch davor.

Was gibt's zu trinken?

Du denkst auch nur an das Eine, was? Dich erwartet eine Bar mit Softgetränken, Wein und Bier – stilecht stehen auch ein paar Schüsseln mit Chips und Nüssen rum.

Wo ist das Showcase sonst noch zu sehen und hören?

Wer nicht vor Ort dabei sein kann, gibt sich die Hecht-Extravaganza im Livestream auf srf3.ch respektive in der SRF News App respektive auf Play SRF und/oder hört auf Radio SRF 3 live zu.

Zum einem späteren Zeitpunkt wird das Showcase auch im TV gezeigt – und kann auf Play SRF immer und immer wieder geschaut, genossen und gefeiert werden.

Was muss ich sonst noch wissen?

Unsere Security ist angewiesen, alle Gäste sofort rauszustellen, welche die «Kawasaki»-Choreografie nicht mittanzen können. Sorry, da müssen wir hart durchgreifen. Auch: Joke! Komm einfach vorbei (wenn du ein Ticket hast) und hab Spass, ja?