Inhalt

Melodische Retourkutschen - Shakira, Miley und Co. zeigen dem Herzschmerz den Mittelfinger

Rache lässt sich bekanntlich am besten in der Öffentlichkeit ausüben. Shakira veröffentlicht ihr erstes Album seit 7 Jahren und verarbeitet in den 17 Songs die Trennung von ihrem Ex, dem Fussballprofi Gerard Piqué. Und sie ist nicht die erste, die ihr Publikum mit privater Schmutzwäsche unterhält.