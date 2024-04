Am Montag trug Nemo zum ersten Mal das ESC-Outfit auf der grossen Bühne des Eurovision Song Contest im schwedischen Malmö. Die wichtigsten Teile sind eine Jacke und ein Paar Stulpen, beide bestehen aus langem pinkem und weissem Haar.

«Das stellt einen guten Kontrast zu meiner metallenen Umgebung auf der Bühne dar», so Nemo. «Die Welt um Nemo ist kalt und hart und Nemo selbst ist das fliessende, organische Gegenstück – das Menschliche», ergänzt Creative Director Benke Rydman, der für die Inszenierung des Schweizer ESC-Acts zuständig ist.

Dem «Zuckerwatten-Chewbacca» ist heiss

Bevor Designerin Lehna Edwall mit dem Schneidern des Kostüms begann, hörte sie sich Nemos Eurovision-Song «The Code» an. Sie erläutert: «Dabei sah ich vor mir etwas, das im Weltraum schwebt oder unter Wasser schwimmt.» Um diesen Effekt auf der Bühne nachzustellen, entschied sie sich für künstliches Haar als Material.

Einen Teil der SRF-Instagram-Community erinnert der haarige Look darum an einen Yeti. Auch «Zuckerwatten-Chewbacca» und «Flamingo» ist in den Kommentaren zu lesen. Einige User und Userinnen befürchten, dass das Outfit zu schwer sei und Nemo in der Bewegungsfreiheit einschränken könnte.

Das ist zwar nicht der Fall, jedoch: «Es ist sehr heiss», gibt Nemo zu und fügt an, dass es wahrscheinlich passendere Kleidung gebe, um darin drei Minuten lang auf der Bühne rumzuturnen. «Aber es ist grossartig, wie es sich bewegt – ich werde sozusagen zum Kostüm, wenn ich mich schüttle.» Andere Leute haben wehendes Haar auf dem Kopf, Nemo nun eben am Körper.

Was passiert auf der Bühne?

Auf dem Tiktok-Kanal des ESC gibt’s einen ersten Teaser auf Nemos «The Code»-Performance.

Die rotierende und Plattform auf der Stage ist inspiriert von einer Wippe, die auf die eine oder andere Seite gekippt sein kann, erklärt Benke. Im übertragenen Sinne stehen die beiden Seiten fürs weibliche und männliche Geschlecht – Nemo fühlt sich weder dem einen noch anderen zugehörig und versucht daher, die Balance zwischen den beiden zu finden und den binären Code (ha, Songtitel!) aufzubrechen.

Auch hinter der Drehung der Plattform steckt ein Gedanke abseits von reinem Spektakel. Nemo: «Balance kann nur durch Bewegung erzielt werden, das fanden wir faszinierend.» Dafür müsse man schnell sein – und sich auch etwas trauen.

