Lisa Oribasi liebt Pop. Diese Spielart passt zu ihr und trägt manchmal Heilkräfte in sich. Ist anders, aussergewöhnlich. Unser «SRF 3 Best Talent» ist ein moderner Hippie, lebt ein einfaches Leben: Pendelt zwischen Winterthur und einem kleinen Häuschen mitten im Nirgendwo von Portugal.

Sie war schon in der Hitparade. Mit «Memories», dem Weihnachtssong eines Detailhändlers, war Lisa Oribasi 2017 in den Top 10 zu finden. Wer sie heute kennenlernt, trifft eine ganz andere als damals. Die Fribourgerin hat sich verändert, äusserlich wie innerlich. Ihr Leben völlig umgekrempelt.

Optisch erkennbar an ihren Dreadlocks. Und auch in ihrer Musik ist das spürbar.

Magische, heilende Indie-Pop-Songs

Die 29-Jährige schustert Songs mit dem gewissen Etwas. Sie verwebt Alltagsgeräusche darin und verwendet Instrumente wie etwa die Kalimba, der man nachsagt, auf Herzfrequenz heilende Töne zu produzieren. Die Indie-Pop-Songs verraten viel über die Persönlichkeit der Macherin. Sie sind feinfühlig, wach und gehen in die Tiefe. So wie sie.

Audio Hühnerhaut-Garantie mit Lisa Oribasi im Studio 56:45 min, aus SRF 3 punkt CH vom 15.11.2022. abspielen. Laufzeit 56 Minuten 45 Sekunden.

Seit einer prägenden Indien-Reise lebt die Musikerin nach der Yoga-Philosophie. Versucht Körper, Geist und Seele im Gleichgewicht zu halten. Das gibt Bodenhaftung, sorgt für den Grundoptimismus zwischen dem Adrenalin-Kick bei Auftritten und der Einsamkeit im Hotelzimmer, wenn der Applaus verstummt ist.

Wegen der Gitarre musste Klein Lisa weinen

Lisa Oribasi ist Songwriterin, Sängerin, Produzentin, Multiinstrumentalistin. Sie macht das, was ihr schon in der dritten Klasse klar war, als ihre Lehrerin an der akustischen Gitarre der Klasse ein Lied vorsang. Klein Lisa, fasziniert vom Instrument, musste weinen. Kriegte gleichentags eine Gitarre.

1 / 4 Legende: Die goldene Schallplatte mit Pegasus und Anna Rossinelli Lisa Oribasi hat «Victoria Line» mitgeschrieben und stand auch öfter mit der Bieler Erfolgsband auf der Bühne. ZVG 2 / 4 Legende: Wir haben Superkräfte in uns, wenn wir wollen ... sagt das «SRF 3 Best Talent». Lisa lässt sich nicht unterkriegen, ist grundoptimistisch und glaubt an das Gute. ZVG 3 / 4 Legende: Ich habe schon immer davon geträumt «SRF 3 Best Talent» zu sein Die Nominierung kommt genau richtig, jetzt habe ich die Songs und eine Band, mit der ich durchstarten kann. ZVG 4 / 4 Legende: Naturverbunden, neugierig, offen für Neues Lisa pendelt zwischen Winterthur und Portugal. In Portugal bewohnt sie ein einfaches Häuschen auf dem Land. ZVG

Fortan war Musik ihr Ziel, schrieb Songs. Nervte ihre Familie mit ihrem ewigen Gesinge. Und doch hatte sie von ihrer Familie und ihren drei Geschwistern von Anfang an die volle Unterstützung: Ihr Vater meinte eines Tages, wenn Musik das Beste für sie sei, dann soll sie dabei bleiben. Es war und ist das Beste für Lisa Oribasi.

Fast hätte sie ihre Stimme für immer verloren

Ein Schicksalsschlag hätte sie dabei ausbremsen können. Eine Mandeloperation, die im schlimmsten Fall zum Verlust der Singstimme hätte führen können. Lisa Oribasi boxte sich durch, lernte wieder sprechen und singen. Und nicht nur das: Acht Monate später bestand sie die Aufnahmeprüfung an einer Musikschule in London mit Bravour.

03:51 Video Lisa Oribasi: Zwischen Strassenmusik und Hitparade Aus Gesichter & Geschichten vom 07.12.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 51 Sekunden.

Sie hätte noch nie so gut wie da gesungen, erzählt das «SRF 3 Best Talent» im Interview. Sie hätte das Gefühl gehabt, dass ein Engel auf ihrer Schulter sässe. Engel sind nichts Ungewöhnliches in ihrer Welt. Die himmlischen Wesen gehören zu ihr wie die Magie, eigentliche Wunder oder Heilkräfte.

Gaben, die sie von der jurassischen Grossmutter vererbt bekam, vermutet sie.

Das Häuschen im Nirgendwo in Portugal

Lisa Oribasi ist voll und ganz dabei, die Musikwelt zu erobern. Sie ist – wenn man so will – ein moderner Hippie. Seit gut neun Monaten lebt sie mit ihrem Freund in Portugal. Mitten im Nirgendwo und nicht, wie man annehmen könnte, irgendwo am Meer. Sie versucht, möglichst im Einklang mit der Natur zu leben, sich selbst zu versorgen.

Das ist die neue Seite an ihr, die zu ihr gehört und definitiv zu ihr passt. Wenn sie sich erden muss, erzählt sie, dann setzt sie sich bei grossen stundenlang auf einen Stein in der Nähe des Häuschens. Sie spürt die Energie, den Boden und rät allen, das Gleiche zu tun, wenn man wieder Ruhe und Balance im Leben braucht.

Und sie hat beim Pegasus-Track «Victoria Line» mitgeschrieben, was ihr eine goldene Schallplatte einbrachte.