Beim Vorverkauf fürs Linkin Park Konzert 2026 in Zürich können Fans, die Tickets für die kurzfristig abgesagte Bern-Show hatten, bis zu acht Karten kaufen. Das sorgt für Fragenzeichen und Unmut.

Kurz zur Erinnerung: Am 20. Juni freuen sich 30'000 Fans auf das ausverkaufte Konzert von Linkin Park im Bernexpo Areal. 30 Minuten vor Geländeöffnung erfolgt die Hiobsbotschaft: das Konzert findet nicht statt. «Erkrankung eines Bandmitgliedes» lautet die Begründung. Genaueres wurde bis heute nicht kommuniziert.

Veranstalter Live Nation gab zuerst an, dass die Tickets ihre Gültigkeit behielten für eine später folgende Show. Zweieinhalb Wochen später kam dann die Kehrtwende: Alle Bern-Tickets werden zurückerstattet, Linkin Park tritt 2026 im Letzigrund in Zürich auf und für dieses Konzert müssen neue Tickets gekauft werden.

Acht Tickets pro Person

Wer Karten für Bern gekauft habe, bekomme einen Zugang zu einem «Vorverkauf mit Vorrang», schreibt Live Nation auf der FAQ-Seite. Dieser startet vier Tage vor dem eigentlichen Vorverkauf. So weit so gut. Doch nun hat Ticketmaster eine Mail an die Leute verschickt, welche Zugang zu diesem Vorverkauf mit Vorrang haben. Darin steht:

«Ab Montag dem 14. Juli 2025 um 14 Uhr kannst Du über den Button «Tickets Kaufen» und mit dem unterstehenden Passwort bis zu 8 Tickets erwerben.»

Angenommen Live Nation möchte, dass all die 30'000 enttäuschten Bern-Fans auch wirklich eine Karte für Zürich bekommen, dann geht die Rechnung kaum auf. Klar doch: nicht jede der Personen, die Zugang zum Vorverkauf mit Vorrang hat, wird ein Ticket kaufen für das Zürich-Konzert. Und wenn, dann wahrscheinlich auch nicht acht Stück aufs Mal.

Kaufchancen minimiert?

Allerdings wird Live Nation nur ein bestimmtes Kontingent an Karten in diesen Vorverkauf mit Vorrang geben. Schliesslich braucht es auch noch Karten für den normalen Vorverkauf, der vier Tage später startet.

Live Nation bis anhin keine Auskunft darüber gegeben, wie gross das Kontingente für den Spezial-Vorverkauf ist. Fair würde erscheinen, wenn für diejenigen Menschen, die Karten fürs Bern-Konzert hatten, gleichviele Tickets zur Verfügung stehen würden.

Blüht der Schwarzmarkt auf?

Hinzu kommt, dass Live Nation mit dieser Vorverkaufstaktik den Schwarzmarkthandel befeuern könnte. Das Konzert von Linkin Park in Bern war im Nu ausverkauft, das zeigt, dass eine grosse Nachfrage besteht. Nicht grundlos erlauben grosse Veranstaltungen normalerweise den Kauf von nur vier oder sogar nur zwei Karten.

Ein User schreibt auf FB:

«Zahlreiche Ticketbesitzer und -besitzerinnen 2025 (TB25) werden 8 Tickets kaufen, das Konzert ist innert Minuten ausverkauft und die restlichen Fans dürfen den TB25 dann deren übrige Tickets zu Mondpreisen abkaufen. Hab ich das so richtig verstanden? Well done!»

Tatsächlich scheint hier jemand die Milchbüechlirechnung nicht gemacht zu haben oder geht zumindest relativ unsensibel zu Gange mit den Fans von Linkin Park. Live Nation hat eine Interviewanfrage abgelehnt.

Der reguläre Vorverkauf für das Linkin Park Konzert in Zürich startet am 18. Juli um 10 Uhr.