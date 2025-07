30 Minuten vor Geländeöffnung sagten Linkin Park am 20. Juni ihre ausverkaufte Show auf dem Bernexpo-Areal ab. Als Begründung gaben sie und Veranstalterin Live Nation «die Erkrankung eines Bandmitglieds» an, ein Ersatztermin sollte innert Tagen kommuniziert werden.

Aus den Tagen sind nun zweieinhalb Wochen geworden, aus Freitag wurde Dienstag und aus Bern Zürich: Das Konzert wird am 30. Juni 2026 im Stadion Letzigrund nachgeholt.

Aktuell touren Linkin Park noch durch Westeuropa, ab Ende Juli führen sie ihre «From Zero»-Tour daheim in den USA fort, später geht's nach Südamerika.

Im Sommer 2026 kehrt der kalifornische Sechser zurück nach Europa und bespielt einige Festivals und Stadien. Das Schweizer Ersatzdatum fällt darum in diesen Zeitraum.

Noch 357 Tage, bis Schweizer (und wohl auch einige deutsche, österreichische und italienische) Fans sich so an den Barricades versammeln wie das polnische Publikum am Open'er Festival in Gdynia vergangenen Sonntagabend.

Gemäss Mitteilung von Live Nation vom Dienstag werden alle Bern-Tickets zurückerstattet. Für Zürich startet nächste Woche ein neuer Vorverkauf. Einen Grund für dieses Handling gibt die Veranstalterin nicht bekannt, es dürfte aber unter anderem an den sehr unterschiedlichen Locations liegen: Das Bernexpo-Areal ist ein Openair-Gelände mit 30'000 Stehplätzen, das Letzi ist ein Stadion mit Steh- und Sitzplätzen und einer Kapazität von 50'000.

Wie viel die Zürich-Tickets kosten, wurde noch nicht bekanntgegeben. Der reguläre Vorverkauf startet am Freitag, 18. Juli, um 10 Uhr. Wer ein Billet für Bern hatte, sollte von der Veranstalterin kontaktiert werden und einen Vorab-Zugang zum Vorverkauf ab Montag, 14. Juli, um 14 Uhr bekommen. Mehr Infos gibt's auf dieser eigens eingerichteten FAQ-Page.

Mehr Fans, mehr Einnahmen

Dass der Gig statt in Bern nun in Zürich stattfindet, dürfte viele Fans aus der der Bundesstadt und deren Umgebung ärgern. Mit potenziell knapp 20'000 Besuchenden mehr wächst das Publikum im Vergleich zur vorherigen Venue zudem um mehr als die Hälfte.

Der Grund für die Verlegung sind laut der Mitteilung von Live Nation vom Dienstag «Terminüberschneidungen am Veranstaltungsort» – demnach waren in Bern im angepeilten Zeitraum im Sommer 2026 weder das Bernexpo-Gelände noch eine andere Location in ähnlicher Grösse verfügbar.

Aufgrund der gewachsenen Kapazität lohnt sich der Umzug ins Letzi für die Veranstalterin (und je nach Gagen-Deal auch für die Band) finanziell durchaus und die zusätzlichen Tickets dürften locker weggehen – der Bern-Termin war damals innerhalb einer Stunde ausverkauft.

Kein Statement, keine weiteren Absagen

Welches Bandmitglied am 20. Juni krank war und woran es litt, ist nach wie vor nicht bekannt – weder Linkin Park noch Live Nation haben sich seither dazu geäussert. Zwei Tage vor der verschobenen Schweizer Show spielten die Nu-Metal-Grössen noch in Berlin, zwei Tage danach bereits wieder am Hellfest in Frankreich. Kein anderes Konzert wurde abgesagt.

Dies und die Funkstille seitens der Band sorgten bei einigen Fans für Unmut, wie auf Social Media zu lesen war.