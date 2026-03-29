Debora Annen entscheidet das Online-Voting für sich. Damit gewinnt die Bobpilotin den Titel «SRF 3 Best Talent Sport 2025». Die 23-Jährige erhält somit als erste ihrer Sportart die 12'000 Franken Fördergeld der Schweizer Sporthilfe.

Investition in Kufen

Kurz vor ihrem Abflug in ein Trainingslager in Kanada erfährt Debora Annen, dass sie den Titel «SRF 3 Best Talent Sport» gewonnen hat. Trotz früher Morgenstunde ist ihr die Freude ins Gesicht geschrieben: «Jetzt bin ich gerade etwas überrumpelt, so früh morgens am Flughafen.»

Mit dem Titel gerechnet hat die Schwyzerin nicht wirklich: Die anderen beiden Nominierten seien sehr stark, hätten viel Talent und den Titel genauso verdient, erklärt sie nach der Check-Übergabe.

Worin Debora Annen das Fördergeld investiert, ist klar: «Ich werde es primär in den Sport investieren. Es gibt immer irgendwelche Anschaffungen, beispielsweise schnellere Kufen.» Einen kleinen Betrag möchte sie sich dann aber doch herausnehmen und sich damit eine kleine Pause gönnen.

Legende: Debora Annen am Start im Monobob an den olympischen Winterspielen in Milano-Cortina. Keystone/Jure Makovec

Grosse Erfolge, trotz später Passion

Den Weg in den Eiskanal fand Debora Annen vergleichsweise spät im Alter von 18 Jahren. Ihre erste sportliche Leidenschaft galt anfänglich dem Handball, wobei sie es bis ins Juniorinnen-Nationalteam schaffte. Anhaltende Beschwerden am Ellbogen brachten sie dazu, ihre sportliche Laufbahn zu überdenken.

Im Bobsport entdeckte sie schliesslich eine neue Leidenschaft – auch geprägt durch ihren Vater, den ehemaligen Bobpiloten Martin Annen, der bei Olympischen Spielen dreimal und bei Weltmeisterschaften zweimal eine Medaille gewann.

Seit der Saison 2024/25 gehört Debora Annen selbst zur internationalen Bob-Elite. In ihrer ersten kompletten Weltcup-Saison fuhr das frischgebackene «SRF 3 Best Talent Sport» im Monobob gleich dreimal unter die Top fünf, zudem belegte sie im Zweierbob einen fünften Platz. Darüber hinaus erreichte sie einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere: In beiden Disziplinen wurde sie U23-Weltmeisterin.

Das Fernziel sind natürlich die olympischen Winterspiele 2030.

Auch in der Saison 2025/26 zeigte Debora Annen starke Resultate: An der Juniorinnen-Weltmeisterschaft im Januar in St. Moritz gewann sie Gold im Monobob, und Silber im Zweierbob.

Bei den Olympischen Spielen Milano-Cortina 2026 klassierte sie sich im Monobob auf Rang elf und im Zweierbob auf Rang sieben, womit sie sich ein olympisches Diplom sicherte.

Legende: Zusammen mit Salome Kora ergatterte Debora Annen ein olympisches Diplom im Zweierbob an den olympischen Winterspielen in Milano-Cortina. Keystone/Jean-Christophe Bott

Bereits die nächsten olympischen Spiele im Blick

Auf ihre nächsten Ziele angesprochen, sagt Debora Annen: «Ich hoffe, wir können wie gewohnt weitermachen, gesund bleiben und Gas geben. Das Fernziel sind natürlich die Olympischen Winterspiele 2030.» In den französischen Alpen möchte sie dann definitiv ganz vorne mit dabei sein und um olympisches Edelmetall kämpfen.