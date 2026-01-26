Legende: Triumphiert erneut Gold-Gewinnerin Debora Annen. KEystone/EPA/FILIP SINGER

Bob: Annen gewinnt erneut Gold

Die Schwyzer Bobpilotin Debora Annen ist zum zweiten Mal nach 2024 Junioren-Weltmeisterin. Die 23-jährige Tochter des mehrfachen Olympia- und WM-Medaillengewinners Martin Annen setzte sich in St. Moritz vor der Deutschen Charlotte Candrix und der Schweizerin Selina Isler durch. Für Isler gab es zudem Silber in der Kategorie U23. Annen gehört zum Schweizer Olympia-Aufgebot. Die Rennen in Cortina d'Ampezzo finden am 16. (Monobob) und 21. Februar (Zweierbob) statt.

Ski Freestyle: Gremaud triumphiert

Mathilde Gremaud hat an den X Games in Aspen Gold im Big Air gewonnen. Mit 94,66 Punkten sicherte sie sich den 1. Platz mit 0,66 Zählern Vorsprung auf Kirsty Muir (SCO), Megan Oldham (CAN) komplettierte das Podest. Auch im Slopestyle wenige Stunden zuvor hatte Olympiasiegerin Gremaud überzeugt. Hinter Muir und Naomi Urness (CAN) belegte sie den 3. Rang. Für die 25-Jährige sind es die Medaillen Nummer 10 und 11 an den X Games. Gold hatte die Freiburgerin zuletzt 2021 geholt – ebenfalls im Big Air in Aspen.

Ski alpin: Europacup-Sieg für Hächler

Nach zwei 2. Plätzen in Pass Thurn in Österreich feierte Lenz Hächler beim Heimrennen in Verbier seinen ersten Saisonsieg im Europacup. Der 22-Jährige gewann den Super-G vor zwei Teamkollegen. Hinter dem nun fünffachen Europacup-Sieger Hächler, der im Dezember mit Rang 19 im Riesenslalom von Beaver Creek seine ersten Weltcup-Punkte gewann, klassierten sich Gaël Zulauf und Arnaud Boisset in den Rängen 2 und 3.