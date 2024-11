Legende: Keystone/Peter Klaunzer

UKW-Sender lassen sich in den Bunkern empfangen. Bei DAB+ ist das nicht zwingend so.

Denn: Im Normalbetrieb sendet die SRG mit dem Schutzlevel EEP-3A. Das bedeutet, dass das DAB+-Signal zwar robust ist und gut gehört werden kann, auch wenn es Störungen gibt. Allerdings ist es im Bunker auf diesem Schutzlevel meist nicht zu empfangen.

Aber: Ereignet sich eine Krise, so kann die SRG auf das Schutzlevel EEP-1A umschalten. Dies ermöglicht ein noch stabileres Signal, das auch in schwierigen Situationen besser empfangen werden kann. So soll DAB+ auch in Luftschutzräumen wie Bunkern empfangbar werden.