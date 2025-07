Endlich ist es so weit – die Fussball-EM in der Schweiz beginnt. Am 2. Juli spielt die Schweiz gegen Norwegen das Eröffnungsspiel in Basel. An das grosse Turnier reist auch Helva. Der Glücksbringer für die Nati entstand mit Unterstützung der SRF 3-Community, die ihre Glücksstoffe als Teil des Glücksbringers eingesendet haben.

Erste Etappe: Mitfahrgelegenheit

Am 1. Juli beginnt die EM-Reise von Helva vom Radiostudio in Zürich nach Basel, wo sie dem Team rund um Captain Lia Wälti Glück bringen soll. Diese erste Etappe erfolgt via Mitfahrgelegenheit. Ausgerüstet mit einem Nati-Leibchen, einem «Mitfahrgelegenheit nach Basel»-Schild und mit Helva unter dem Arm reist Moderatorin Jasmin Barbiero in Richtung St. Jakob-Park.

Mitfahrgelegenheit gesucht. Nicht nur der Bär Helva ist ein Patchwork-Projekt – auch bei der Reise vom Radiostudio zum Joggeli sollen viele mitwirken, indem sie Moderatorin Jasmin und den Nati-Glücksbringer ein Stück mitnehmen.

Unser erster Helfer. Fussball-Fan Aron bringt Jasmin und Helva auf Kurs.

Weiter geht's. Dank Silvia und ihren Söhnen kommen Bärin Helva und Moderatorin Jasmin bis nach Brugg.

Enge Platzverhältnisse. SRF 3-Hörer Dani nimmt Moderatorin Jasmin und Bär Helva ein Stück mit.

Helva ist da, wo sie hingehört. Und zwar bei Nati-Captain Lia Wälti.

So sieht Helva von vorne aus ...

... und so von hinten. Die Glücksshirts, alte Hochzeitskleider, Nati-Shirts etc. von der SRF 3-Community sollen jetzt unserer Nati Glück bringen auf dem Rasen.

Wie die Reise läuft, erfährst du live im Radio und auf dem Insta-Kanal von SRF 3. Ziel der Reise ist die Übergabe ans Team am Abend vor dem Anpfiff.

Livesendung aus der Fanzone

Am 2. Juli sendet SRF 3 live aus der Fanzone in Basel. Von 16.00 – 21.00 Uhr (vor Anpfiff) stimmen wir uns auf das erste Spiel gegen Norwegen ein. Durch Interviews mit Expertinnen und Experten und der Vorfreude der Fans bereiten wir dich optimal auf die Heim-EM vor. Hopp Schwiiz!