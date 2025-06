Tippspiele gehören zu Fussball-Endrunden wie das Glacé zu den Sommerferien. Beim SRF-Tippspiel zur UEFA Women's EURO 2025 kannst du tolle Preise gewinnen, während du dich gegen Freunde, Geschwister und Arbeitskolleginnen behauptest. Aber traust du dich in die hochkarätige SRF 3-Tippspiel-Gruppe?

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Zuerst einmal das Wichtigste: Hier geht's zum Tippspiel!

SRG-Login erstellen oder anmelden Unter dem Reiter «Tippgruppen» im Suchfeld «SRF 3» eingeben Auf «Tippgruppe beitreten» klicken und los geht's!

Miss dich in der SRF 3-Gruppe mit Expertinnen und Moderatoren

Du lässt alle deine Freundinnen, «Arbeitsgspändli» und Mannschaftskollegen bei Tippspielen jeweils hinter dir? Dann miss dich jetzt mit unseren Tippspiel-Expertinnen und dem ganzen SRF 3-Team.

Mit dabei sind die ehemalige Nati-Spielerin und Fussball-Expertin Martina Moser, die TV-Kommentatorin Rachel Rinast und die ehemalige Trainerin der deutschen Nationalmannschaft Martina Voss-Tecklenburg – die übrigens selbst vierfache Europameisterin ist.

Denkst du, dass deine Tipps besser sind als die ihren? Oder glaubst du, mindestens mit den Moderator:innen von SRF 3 mithalten zu können? Dann melde dich jetzt an!

So begleitet SRF 3 die Heim-EM

Die Hörerinnen und Hörer von SRF 3 erstellen einen Glücksbringer für unsere Nati. Der Glücksbringer reist an die Gruppenspiele am 2.7. (gegen Norwegen), 6.7. (gegen Island) und am 10.7. (gegen Finnland).

Passend zum Thema Heim-EM Euer Glücksbringer für die Schweizer Nati geht in Produktion

Bei CH-Spielen sind wir live vor Ort, senden bereits ab 16 Uhr aus den jeweiligen Public Viewings (Basel, Bern, Genf) und sind dann natürlich bei den Spielen live dabei.