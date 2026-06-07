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WM-Gastgeber im Vergleich Quiz: Was haben die USA, Mexiko und Kanada mit Fussball am Hut?

Wer an Fussball denkt, kommt nicht an Brasilien, Argentinien, Italien, Deutschland, England oder Frankreich vorbei. Was aber wissen Sie über den Fussball in den WM-Ländern USA, Kanada und Mexiko? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz.

07.06.2026, 11:57

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Wer an Fussball denkt, kommt nicht an Brasilien, Argentinien, Italien, Deutschland, England oder Frankreich vorbei. Die diesjährige Weltmeisterschaft findet jedoch in den USA, Mexiko und Kanada statt. Während Mexiko als klassische Fussballnation gilt, sind die beiden anderen Gastgeberländer eher für andere Sportarten bekannt.

In den USA steht Fussball im Schatten von American Football, Baseball, Basketball und Eishockey – und auch in Kanada dominiert klar das Eishockey. Im Quiz vergleichen wir die Länder und deren Bezug zu Fussball. Kennen Sie sich aus, wenn es ernst wird auf dem Platz?

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Was wissen Sie über Zweitnamen von Promis? Sind Sie Expertin oder Experte, wenn es um den Nobelpreis geht? Oder kennen Sie sich besonders gut aus mit dem menschlichen Körper? Beweisen Sie Ihr Wissen im Quiz!

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