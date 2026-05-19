Murat Yakin hat sein 26-köpfiges WM-Aufgebot längst benennt. Mittlerweile liegt bereits die 1. Vorbereitungswoche hinter dem Schweizer Team. In St. Gallen tastete sich die SFV-Auswahl auf die Endrunde heran. 5 Tage nach dem Einrücken am Pfingstmontag markierte in der Ostschweiz der erfolgreiche Test gegen Jordanien (4:1) den Abschluss der 1. Tranche.
Folgende Eckdaten sind bis zum Startspiel gegen Katar von Bedeutung.
2. Juni: Abflug in die USA
Zwei Tage nach dem Test fliegt die Nati in die USA und bezieht ihr WM-Camp. Das Hotel liegt nur 8 Fahrtminuten vom Trainingszentrum entfernt.
6. Juni: Letzter Test
Den letzten Formcheck vor der WM bestreitet die Schweiz am 6. Juni in San Diego gegen Australien. Die Partie beginnt um 21:00 Uhr (Schweizer Zeit). Das bislang einzige Duell mit Australien endete vor 16 Jahren torlos.
13. Juni: Auftakt gegen Katar
Am 11. Juni wird die bislang grösste WM der Geschichte im legendären Aztekenstadion von Mexiko-Stadt eröffnet. Die Schweiz kommt zwei Tage darauf ein erstes Mal zum Einsatz. Im Levi's Stadium, der Heimat der San Francisco 49ers, trifft die Nati auf Katar (21:00 Uhr, Schweizer Zeit).