So sieht der Fahrplan der Fussball-Nationalmannschaft bis zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko aus.

Legende: Vor seiner zweiten WM als Nationalcoach Murat Yakin. Freshfocus / Martin Meienberger

Murat Yakin hat sein 26-köpfiges WM-Aufgebot längst benennt. Mittlerweile liegt bereits die 1. Vorbereitungswoche hinter dem Schweizer Team. In St. Gallen tastete sich die SFV-Auswahl auf die Endrunde heran. 5 Tage nach dem Einrücken am Pfingstmontag markierte in der Ostschweiz der erfolgreiche Test gegen Jordanien (4:1) den Abschluss der 1. Tranche.

Folgende Eckdaten sind bis zum Startspiel gegen Katar von Bedeutung.

2. Juni: Abflug in die USA

Zwei Tage nach dem Test fliegt die Nati in die USA und bezieht ihr WM-Camp. Das Hotel liegt nur 8 Fahrtminuten vom Trainingszentrum entfernt.

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6. Juni: Letzter Test

Den letzten Formcheck vor der WM bestreitet die Schweiz am 6. Juni in San Diego gegen Australien. Die Partie beginnt um 21:00 Uhr (Schweizer Zeit). Das bislang einzige Duell mit Australien endete vor 16 Jahren torlos.

13. Juni: Auftakt gegen Katar

Am 11. Juni wird die bislang grösste WM der Geschichte im legendären Aztekenstadion von Mexiko-Stadt eröffnet. Die Schweiz kommt zwei Tage darauf ein erstes Mal zum Einsatz. Im Levi's Stadium, der Heimat der San Francisco 49ers, trifft die Nati auf Katar (21:00 Uhr, Schweizer Zeit).

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