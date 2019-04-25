Das SRF Archiv kümmert sich um das audiovisuelle Kulturerbe der Schweiz. In unserem Archiv lagern viele Stunden Audio- und Videomaterial. Eine Auswahl davon präsentieren wir hier und auf unseren Kanälen auf YouTube und TikTok.

Aber Sie können hier nicht nur in ausgesuchten Archivperlen stöbern, sondern finden alle Sendungen, die wir im Zuge der Archivöffnung auf Play SRF veröffentlicht haben. Da können Sie zum Beispiel mit Franz und René in die Ferien fahren und «I säge nüüt!» zelebrieren. Oder mit Gerda Conzetti Schmuck aus Glasperlen basteln und so in Kindheitserinnerungen schwelgen. Oder sind Sie dabei, wenn 10vor10 zum ersten Mal auf Sendung geht. Und, und, und…

Machen Sie eine Zeitreise und entdecken Sie Archivperlen aus über einem halben Jahrhundert!

Für alle, die immer noch nicht genug von unseren Archivinhalten haben, gibt es die Möglichkeit entweder auf Memobase oder bei folgenden Institutionen direkt über unsere Archivdatenbank FARO in unseren Beständen zu recherchieren: