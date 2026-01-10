Am HB Zürich verkehren täglich gegen eine halbe Million Passagiere. Fast jede und jeder kennt diesen Bahnhof aus persönlicher Erfahrung. Wir werfen einen Blick auf die unbekannten Seiten des Hauptbahnhofes Zürich.

1. Der HB Zürich schliesst für zwei Stunden

Werktags trifft der letzte Zug um 01:24 Uhr am Zürich HB ein. Danach wird der Bahnhof für rund zwei Stunden komplett geschlossen. Der erste Zug fährt wieder um 04:33 Uhr. Am Wochenende ist der Bahnhof 24 Stunden geöffnet.

2. Alle Sektoren A zeigen nach Zürich HB

Zürich sieht sich gerne als eigentlichen Mittelpunkt der Schweiz. In einem Punkt ist die Zwinglistadt unbestreitbar das Zentrum der Schweiz: Will man an einem beliebigen Bahnhof der Schweiz wissen, wo der Sektor A an einem Bahnsteig liegt – der zeigt immer Richtung Zürich. Die Ausnahme: Kopfbahnhöfe, wie jener in Luzern.

Legende: Hauptbahnhof Zürich – der wichtigste Knotenpunkt im Schweizer Eisenbahnnetz. SRF

3. Das XXL-Schliessfach als Schlafgelegenheit

Am HB Zürich stehen 564 Schliessfächer zur Verfügung. Bleibt ein Schliessfach vier Tage lang verschlossen, wird es vom Kundendienst geöffnet. Der findet alles Mögliche: verdorbenes Pouletfleisch, Entlassungspapiere aus dem Gefängnis, Falschgeld, Drogen oder Hab und Gut von Obdachlosen.

Einmal musste ein Mädchen aus einem Schliessfach befreit werden. Es wurde aus Versehen von ihrem Bruder eingesperrt. Und bei einer Funktionskontrolle sprang aus einem – nicht verschlossenen – XXL-Schliessfach unverhofft ein Mann heraus und ergriff die Flucht. Offensichtlich hat er darin ein Nickerchen gemacht.

4. Rolltreppen werden im Fahren gereinigt

120 Rolltreppen gibt es am Hauptbahnhof Zürich. Die seitlichen Glasscheiben werden in voller Fahrt gereinigt. Das ist nicht nur schneller, sondern auch spassiger.

5. Zug-Toilette wird nur alle zwei Monate geleert

Vorgelagert vom Zürich HB liegt die Serviceanlage Herdern, mit 420 Metern die längste Halle der Schweiz. Hier Stammgast: Der als Schüttelzug bekannte FV-Dosto. Dieser Zug hat High-Tech-Toiletten, ausgestattet mit einer Mini-Kläranlage. Im sogenannten Bioreaktor werden Feststoffe und Flüssigkeiten getrennt.

Die mit Bakterien behandelte Flüssigkeit wird während der Fahrt abgelassen. Der WC-Tank mit den Feststoffen muss nur alle zwei Monate geleert werden. Dabei wurden in der Herdern auch schon Säckchen mit Kokain, ein Golfball und sogar eine Jeans gefunden.

Legende: Serviceanlage Herdern: In der längsten Halle der Schweiz werden auch WC-Tanks geleert. SRF

6. Der Bahnhof der Superlative

Mit 3000 Zügen pro Werktag hat der Hauptbahnhof Zürich eine der höchsten Zugfrequenzen weltweit. Chat-GPT führt den HB Zürich global sogar an erster Stelle – doch fundierte Zahlen fehlen. Die 3000 Züge verkehren auf 26 Gleisen und transportierten 2024 knapp 450'000 Passagiere. Tendenz steigend.

7. Der HB Zürich hat seinen persönlichen Schutzengel

«L’ange protecteur» von Niki de Saint Phalle schwebt seit 1997 in der imposanten Halle des Bahnhofs Zürichs. 1.2 Tonnen schwer ist der Schutzengel der Reisenden. Viermal pro Jahr wird der Engel gereinigt. Nur trocken, auf keinen Fall mit Wasser!