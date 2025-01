Im Sommer 2024 wurden die Fachmärkte MElectronics und SportX verkauft. Mediamarkt und die Dosenbach/Ochsner-Gruppe haben je rund die Hälfte der Läden und das Personal übernommen.

Im Herbst übernahm der Schweizer Fahrradhersteller Thömus die meisten Läden von Bike World und deren Angestellte.

Anfang 2025 wurde bekannt, dass die deutsche OBI-Gruppe alle OBI-Filialen der Migros übernimmt mitsamt Personal. OBI übernimmt auch zwei Do It + Garden-Filialen. Für die restlichen Do It-Filialen und für Micasa werden noch Käufer gesucht.

Kurz vor Weihnachten wurde vermeldet, dass L’Oréal die südkoreanische Tochterfirma der Kosmetikgruppe Mibelle kauft. Deren Marke Dr G. ist das Schmuckstück von Mibelle. Den Rest der Mibelle Gruppe will Migros im ersten Quartal dieses Jahres verkaufen.

In diesem Zeitrahmen will der orange Riese auch verkünden, wer das von Gottlieb Duttweiler gegründete Reiseunternehmen Hotelplan übernimmt.

Bislang seien rund zwei Drittel der angekündigten 1500 Stellen abgebaut worden.