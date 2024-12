Am 27. Juni wurde in Fällanden im Kanton Zürich der Grundstein für das Kinderhospiz Flamingo gelegt. Die Eröffnung ist für das 4. Quartal 2025 vorgesehen. Das Kinderhospiz Flamingo soll – wie das Allani in Bern – bis acht Kinder und Jugendliche beherbergen können.

In Basel plant der Verein «Mehr Leben» ein Palliativzentrum für Familien mit chronisch-kritisch erkrankten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Geplant sind acht Patientenzimmer. Ein Eröffnungstermin für das Zentrum steht noch nicht fest.