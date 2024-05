Inhalt

Autismus-Spektrum-Störung ASS - Wie autistische Erwachsene in der Arbeitswelt leiden

Stundenlanges Arbeiten im Flow, Effizienz, Kreativität, der Blick fürs Detail, analytisches Denken und Zuverlässigkeit – Menschen im Autismusspektrum haben Arbeitgebern viel zu bieten. Doch wegen ihrer Besonderheiten in sozialen Kontexten ecken sie oft auch an oder leiden still.