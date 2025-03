Schiff festmachen, Fracht sichern und Motoren warten – Mona Vetsch packt auf dem Containerschiff tatkräftig mit an. Sie erlebt hautnah den Alltag der Menschen, die wochenlang auf engem Platz zusammenleben und arbeiten. Dabei entdeckt sie die grosse Bedeutung des Rheins für Mensch und Handel.

Wie ist das Leben an Bord eines Containerschiffs?

«Die Dämmerung und der Sonnenaufgang sind für mich immer etwas Besonderes. Kein Tag auf dem Rhein gleicht dem anderen», sagt Kapitän Bernd Kuttruff. Er hat vor 40 Jahren die Leidenschaft für die Schifffahrt entdeckt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Diese Crew bringt Mona Vetsch nach Antwerpen in Belgien. Bildquelle: SRF. 1 / 6 Legende: Diese Crew bringt Mona Vetsch nach Antwerpen in Belgien. SRF

Bild 2 von 6. Die Gänge auf dem Schiff sind schmal und rutschig. Eine Reling fehlt. Bildquelle: SRF. 2 / 6 Legende: Die Gänge auf dem Schiff sind schmal und rutschig. Eine Reling fehlt. SRF

Bild 3 von 6. Bern Kuttruff manövriert das 177 Meter lange Schiff den Rhein hinunter. Bildquelle: SRF. 3 / 6 Legende: Bern Kuttruff manövriert das 177 Meter lange Schiff den Rhein hinunter. SRF

Bild 4 von 6. Florin Stremlow und Yanik Rosenast erklären Mona Vetsch, wo welcher Container platziert wird. Bildquelle: SRF. 4 / 6 Legende: Florin Stremlow und Yanik Rosenast erklären Mona Vetsch, wo welcher Container platziert wird. SRF

Bild 5 von 6. Sonnenuntergänge auf dem Rhein sind immer ein Spektakel. Bildquelle: SRF. 5 / 6 Legende: Sonnenuntergänge auf dem Rhein sind immer ein Spektakel. SRF

Bild 6 von 6. Der Rhein ist oft von Fabriken gesäumt. Bildquelle: SRF. 6 / 6 Legende: Der Rhein ist oft von Fabriken gesäumt. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Mit 2500 Tonnen Fracht fährt Kuttruff und seine vierköpfige Crew plus Monat Vetsch gemächlich mit 20 Kilometern pro Stunde auf dem Containerschiff von Basel nach Antwerpen in Belgien.

Auf dem 177 Meter langen Schiff transportieren sie eine breite Palette von Gütern: von Schokolade über Arzneimittel bis zu Kaffeekapseln – alles, was länger haltbar ist. Denn die Natur bestimmt den Zeitplan: Stürme, Hoch- oder Niedrigwasser können die Reise verzögern oder sogar zum Stillstand bringen.

Legende: Das ist die Strecke von Basel nach Antwerpen (Belgien). SRF

Wenn alles reibungslos verläuft, erreicht die Crew Antwerpen in vier Tagen. Auf dem Weg liegen mehrere Schleusen und drei geplante Zwischenstopps.

Vater und Sohn

Unterstützt wird Bernd Kuttruff von seinem Sohn Patrick, der als zweiter Schiffsführer fungiert. Die beiden wechseln sich am Steuer alle sechs Stunden ab. So kann das Schiff ohne Unterbrechung fahren.

«So eine Brust habe ich», sagt Bernd stolz darüber, dass er seine Leidenschaft an seinen Sohn weitergeben konnte und die beiden ein eingespieltes Team sind.

Seit sieben Jahren teilen sich Bernd und Patrick nicht nur die Arbeit, sondern auch den begrenzten Lebensraum an Bord. Neben ihnen zählen Florin Stremlow, ein Steuermann mit Patent, Matrose Yanik Rosenast und Steuermann Jindrich Denk zur Crew.

Das Steuerhaus ist das Reich von Patrick und Bernd, derweil erledigen die anderen drei vielseitige Aufgaben an Deck: Motoren warten, an- und ablegen, Container überwache, putzen, die Arbeit geht nie aus.

So ist das Leben an Bord

Die fünf Crewmitglieder leben wie eine Wohngemeinschaft zusammen. Jeder hat eine eigene Kabine, dazu gibt es ein gemeinsames Wohn- und Esszimmer sowie Badezimmer.

Gemeinsame Mahlzeiten sind selten, da die Schichten oft den Tagesablauf bestimmen. Landgang ist meist nur in Basel möglich. Gearbeitet wird in Schichten – drei Wochen am Stück, gefolgt von drei Wochen Freizeit.

Die Schichtarbeit macht es schwierig, ein Familienleben zu führen. Schiffsführer Bernd Kuttruff erinnert sich an Zeiten, als er monatelang von seiner Familie getrennt gewesen wäre. Er suchte sich für einige Jahre einen anderen Job, blieb der Schifffahrt aber immer treu.

Das hätte uns fast den Kopf gekostet!

Heute sind die Schichten kürzer, doch auch der 22-jährige Steuermann Florin Stremlow denkt bereits darüber nach, spätestens mit einer eigenen Familie eine neue Karriere einzuschlagen. Sein langfristiges Ziel bleibt dennoch der Schiffsführerposten.

Mona Vetsch darf das Steuer übernehmen und erleben, wie herausfordernd die Arbeit an Bord sein kann. Besonders brenzlig wird es, als das Schiff beinahe unter einer Brücke stecken bleibt. «Das hätte uns fast den Kopf gekostet», scherzt Mona im Nachhinein. Sie überlässt das Ruder lieber den Profis.

Der Rhein als Lebensader

Der Fluss ist für die Schweiz von enormer Bedeutung: Rund zehn Prozent aller Importe gelangen über den Rhein ins Land.

Die Schifffahrt gilt als eine der effizientesten und umweltfreundlichsten Transportmethoden. Ein einziges Containerschiff ersetzt etwa 250 Lastwagen. Der Preis für die Natur ist dennoch hoch: Rückstände von Treibstoffen, Plastikmüll und der Ausbau von Wasserstrassen belasten den Rhein und seine Ufer. Lebensräume für Tiere und Pflanzen wurden vielerorts eingeschränkt.

Fortschritte im Umweltschutz

In den vergangenen Jahren haben strengere Schutzauflagen und ständige Überwachung der Wasserqualität dazu beigetragen, die Belastung des Rheins zu verringern.

Schweizer Handelstor zur Welt Box aufklappen Box zuklappen Rund 10 Prozent aller Schweizer Importe passieren den Rhein

Über 300 Grossschiffe (Fracht- und Kreuzfahrt) fahren unter Schweizer Flagge

30 Prozent aller Mineralölprodukte werden über die Rheinhafenterminals abgewickelt

2018 wurde der Rhein in Basel 30 Zentimeter tiefer gemacht, um die Schifffahrt möglichst selten zu unterbrechen

Projekte zur Renaturierung von Flussauen und der Einsatz moderner Technologien tragen dazu bei, den Rhein als wichtigen Transportweg und ökologisches Erbe zu bewahren.