«Cousin», so nennen sich die 51-jährige SRF-Reporterin Kathrin Winzenried und ihr 71-jähriger Verwandter Jay Winzenried aus den USA.

Richtige Cousins waren ihre Grossväter, Fritz und Fritz. Beide geboren auf demselben Bauernhof im bernischen Herzwil.

Doch der Grossvater von Jay wandert 1889 als Kleinkind mit seinen Eltern in die USA aus. Wirtschaftsflüchtlinge würde man das heute nennen. Auf dem Bauernhof gab es kein Auskommen für alle.

Die Familie von Jay Winzenried baut sich in Wyoming aus dem Nichts eine neue Existenz auf. Erst in der Landwirtschaft, später in der Öl- und Gasindustrie. Die Pionierjahre in den USA überlebt die Familie nur dank der Unterstützung von Mormonen. Die Mehrheit der Familie ist bis heute Mitglied dieser Kirche.

Politisch ist die US-Verwandtschaft von Reporterin Winzenried stark polarisiert:

Jay und seine Frau Valerie Winzenried sind gemässigte Republikaner, die Trump nicht wählen wollen.

Ihr ältester Sohn Jason (45) ist gemässigter Demokrat, die beiden Töchter Katie (44) und Kirsten (40) sind Republikanerinnen und Trump-Wählerinnen und die jüngste Tochter Hanna (35) zählt sich zu den linken Demokraten und sieht in Trump eine Gefahr für die Demokratie.