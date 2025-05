Die SRG und die Gastgeberstadt Basel ziehen Bilanz: Über eine halbe Million Menschen haben die Angebote rund um den Eurovision Song Contest in Basel genutzt.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

«Es sind Zahlen, die wir erträumt haben. Unsere Erwartungen wurden voll und ganz erfüllt», sagt der Basler Regierungspräsident Conradin Cramer vor den Medien. Rund 170 Millionen Menschen verfolgten den ESC am Bildschirm. Die SRG und die Gastgeberstadt Basel sprechen am Montag in ihrer Bilanz von einem «vollen Erfolg».

Das ist die ESC-Woche in Bildern

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 13. Die österreichischen Fans hatten mit dem Sieg JJs allen Grund zum Jubeln. Bildquelle: KEYSTONE/EPA AAP/SITTHIXAY DITTHAVONG. 1 / 13 Legende: Die österreichischen Fans hatten mit dem Sieg JJs allen Grund zum Jubeln. KEYSTONE/EPA AAP/SITTHIXAY DITTHAVONG

Bild 2 von 13. JJ triumphiert mit dem Song «Wasted Love» und bringt somit den ESC nächstes Jahr nach Österreich. Bildquelle: Keystone/GEORGIOS KEFALAS. 2 / 13 Legende: JJ triumphiert mit dem Song «Wasted Love» und bringt somit den ESC nächstes Jahr nach Österreich. Keystone/GEORGIOS KEFALAS

Bild 3 von 13. Die Moderatorinnen Hazel Brugger und Michelle Hunziker zeigten ihre Zungen-Künste. Bildquelle: SRF. 3 / 13 Legende: Die Moderatorinnen Hazel Brugger und Michelle Hunziker zeigten ihre Zungen-Künste. SRF

Bild 4 von 13. 36'000 Menschen singen Abbas «Waterloo» – was für eine Stimmung in der Arena Plus! Bildquelle: KEYSTONE/TIL BUERGY. 4 / 13 Legende: 36'000 Menschen singen Abbas «Waterloo» – was für eine Stimmung in der Arena Plus! KEYSTONE/TIL BUERGY

Bild 5 von 13. Nemo performte neben «The Code» im Brautkleid-Look am Final-Abend auch den neuen Song «Unexplainable». Bildquelle: Keystone/AP/MARTIN MEISSNER. 5 / 13 Legende: Nemo performte neben «The Code» im Brautkleid-Look am Final-Abend auch den neuen Song «Unexplainable». Keystone/AP/MARTIN MEISSNER

Bild 6 von 13. Vor der finalen Show am Samstagabend haben mehrere hundert Personen gegen die Teilnahme Israels am ESC demonstriert. Bildquelle: Reuters/Johnny Cotton. 6 / 13 Legende: Vor der finalen Show am Samstagabend haben mehrere hundert Personen gegen die Teilnahme Israels am ESC demonstriert. Reuters/Johnny Cotton

Bild 7 von 13. ESC-Host 2024, Petra Mede (Mitte links), performt beim ersten Halbfinale zusammen mit den Gastgeberinnen Sandra Studer und Hazel Brugger ihren viralen Hit «Made in Switzerland». Bildquelle: KEYSTONE/Georgios Kefalas. 7 / 13 Legende: ESC-Host 2024, Petra Mede (Mitte links), performt beim ersten Halbfinale zusammen mit den Gastgeberinnen Sandra Studer und Hazel Brugger ihren viralen Hit «Made in Switzerland». KEYSTONE/Georgios Kefalas Medley «Made in Switzerland»

Bild 8 von 13. Fans der Schweiz posieren während der Eröffnungsfeier des 69. Eurovision Song Contest in Basel. Bildquelle: KEYSTONE/Georgios Kefalas. 8 / 13 Legende: Fans der Schweiz posieren während der Eröffnungsfeier des 69. Eurovision Song Contest in Basel. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Bild 9 von 13. Hazel Brugger heizt an der ESC-Parade zur Eröffnung die Menge an. Bildquelle: SRF/Barbara Müller. 9 / 13 Legende: Hazel Brugger heizt an der ESC-Parade zur Eröffnung die Menge an. SRF/Barbara Müller

Bild 10 von 13. In der ganzen Stadt waren ESC-Helferinnen unterwegs. Bildquelle: SRF/Barbara Müller. 10 / 13 Legende: In der ganzen Stadt waren ESC-Helferinnen unterwegs. SRF/Barbara Müller

Bild 11 von 13. Karaoke im «Drämmli»: In Basel gab es unzählige Sing-Gelegenheiten. Bildquelle: SRF/Barbara Müller. 11 / 13 Legende: Karaoke im «Drämmli»: In Basel gab es unzählige Sing-Gelegenheiten. SRF/Barbara Müller

Bild 12 von 13. Glitzerbike und Warnweste: Fans feiern vor der Basler St. Jakobshalle, vor dem zweiten Halbfinale des 69. Eurovision Song Contest. Bildquelle: KEYSTONE/Til Buergy. 12 / 13 Legende: Glitzerbike und Warnweste: Fans feiern vor der Basler St. Jakobshalle, vor dem zweiten Halbfinale des 69. Eurovision Song Contest. KEYSTONE/Til Buergy

Bild 13 von 13. Die Reihe «SRG SSR On the Road to Basel» feiert die musikalische Vielfalt der Schweiz: mit Cachita, Mattiu Defuns, Marie Jay und Looppoli. Bildquelle: SRF/Gian Vaitl. 13 / 13 Legende: Die Reihe «SRG SSR On the Road to Basel» feiert die musikalische Vielfalt der Schweiz: mit Cachita, Mattiu Defuns, Marie Jay und Looppoli. SRF/Gian Vaitl Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

In Anlehnung an den ESC-Sieger JJ aus Österreich sagte Cramer weiter: «Meine wildest dreams sind true gekommen.»

Insgesamt über 100'000 Personen besuchten die Shows in der St. Jakobshalle und in der Arena plus, mindestens so viele wohnten am vorletzten Sonntag die Eröffnungszeremonie mit der Parade durch die Basler Innenstadt bei.

Meine wildest dreams sind true gekommen.

Weitere 343'000 Personen besuchten die Begleitprogramm-Anlässe und Public Viewings in der Messe und beim Barfüsserplatz, wie die Organisatoren bekanntgaben. Während der letzten Woche gab es in der Basler Innenstadt viele Konzerte, Partys und Public Viewings.

Legende: SRG-Direktorin Susanne Wille, der Basler Regierungspräsident Conradin Cramer und die Basler Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann sind äusserst zufrieden mit dem ESC in Basel. Keystone/Urs Flueeler

«Wir haben gespürt, dass die Stadt Basel von Anfang an wirklich dabei war», sagte SRG-Generaldirektorin Susanne Wille und bedankte sich bei allen Beteiligten.

Sicherheitskonzept hat funktioniert – trotz Demonstrationen

Zufrieden und erleichtert zeigte sich die Sicherheitsdirektorin von Basel-Stadt, Stephanie Eymann: Die Zusammenarbeit zwischen den beteiligen Sicherheits-Organisationen habe sehr gut funktioniert. Insgesamt gab es rund um den ESC in Basel zehn Demonstrationen.