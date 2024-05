Voting per Telefon

Im Halbfinale: Ruf 0901 54 49 xx an – xx ersetzt du mit der Startnummer des gewünschten Landes, von 01 bis 16. Die Startreihenfolge der Halbfinal-Shows gibt's hier.

Im Finale: Ruf 0901 54 49 xx an – xx ersetzt du mit der Startnummer des gewünschten Landes, von 01 bis 26.

Ein Anruf kostet CHF 1.20.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Rechtliches Datenschutzhinweise für das Televoting Eurovision Song Contest 22.04.2024

Voting per SMS

Im Halbfinale: Schick eine Nachricht an 377 mit dem Inhalt 01 bis 16 (also mit der Startnummer des gewünschten Landes). Die Startreihenfolge der Halbfinal-Shows gibt's hier.

Im Finale: Schick eine Nachricht an 377 mit dem Inhalt 01 bis 26 (also mit der Startnummer des gewünschten Landes).

Ein SMS kostet CHF 1.20.

Voting via ESC-Website

Geh auf esc.vote und stimme dort für deine gewünschten Länder ab.

Ein Vote kostet CHF 1.20, die via Kreditkarte, Apple Pay und Google Pay gezahlt werden können. Pro Zahlungsmittel sind maximal 20 Votes möglich.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Rechtliches Datenschutzhinweise fürs kostenpflichtige Onlinevoting ESC 2024 22.04.2024

Voting via ESC-App

Downloade die offizielle ESC-App, starte sie, tippe unten in der Mitte auf «Vote» und stimme für deine gewünschten Länder ab.

Ein Vote kostet CHF 1.20, die via Kreditkarte, Apple Pay und Google Pay gezahlt werden können. Pro Zahlungsmittel sind maximal 20 Votes möglich.

ESC-Voting-Grundregeln

In den beiden Halbfinal-Shows am 7. und 9. Mai bestimmt alleine das Publikum, welche Acts ins grosse Finale am 11. Mai einziehen. Im Finale kommen die Punkte zur Hälfte von den Zuschauenden und zur Hälfte von Expert:innen-Jurys der teilnehmenden Länder.

Wenn dein Land am Eurovision Song Contest 2024 teilnimmt, kannst du nur in dem Halbfinale abstimmen, in dem auch dein Act auftritt. In unserem Fall können wir also nur am 9. Mai mitvoten, wenn Nemo für die Schweiz im zweiten Halbfinale spielt.

Im grossen Finale können die Einwohner:innen aller teilnehmenden Länder stimmen – egal, ob ihr Land es ins Finale geschafft hat oder nicht.

Menschen aus Nationen, die nicht am ESC antreten, können ebenfalls abstimmen. Der sogenannte Rest of the World zählt beim Voting wie ein einziges Land.

Kannst du für dein eigenes Land abstimmen?

Nein. Dann geben alle ihren eigenen Ländern die meisten Punkte, was keinen Spass machen würde.

Wann kannst du abstimmen?

Im Halbfinale nach dem letzten Song für 15 bis 25 Minuten.

Im Finale ab dem ersten Song bis etwa 25 bis 40 Minuten nach dem letzten Song.

Mehr Infos gibt's auf der ESC-Website.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nemo in Malmö Die wichtigsten Infos zum ESC 2024 29.04.2024 Mit Video

ESC 2024 bei SRF Box aufklappen Box zuklappen SRF zeigt die beiden Halbfinale und das Finale des Eurovision Song Contest 2024 live. Auf der News App können Sie das Halbfinale mit Nemo sowie das Finale auch im unterhaltsamen Liveticker verfolgen. Dienstag, 7. Mai 2024 , 21:00 Uhr, SRF zwei: Erstes Halbfinale live aus Malmö, Schweden

, 21:00 Uhr, SRF zwei: Erstes Halbfinale live aus Malmö, Schweden Donnerstag, 9. Mai 2024 , 21:00 Uhr, SRF zwei und in der News App: Zweites Halbfinale mit der Schweiz live aus Malmö, Schweden

, 21:00 Uhr, SRF zwei und in der News App: Zweites Halbfinale mit der Schweiz live aus Malmö, Schweden Samstag, 11. Mai 2024, 21:00 Uhr, SRF 1 und in der News App: Das Finale live aus Malmö, Schweden. Wir stimmen Sie bereits ab 20:15 Uhr mit der Sendung «ESC – der Countdown» ein.