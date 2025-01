Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Spanien: Das sind die Big-Five-Länder am ESC.

Sie gehören zu den fünf ständigen Mitgliedern, die sogenannten «Big Five»: Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien und Spanien. Die Länder sind neben dem Gastgeberland automatisch für das ESC-Finale qualifiziert und müssen nicht durchs Halbfinale. Doch warum ist das so?

Es geht um Zuschauerzahlen und Finanzen: Die fünf Länder sorgen für hohe Einschaltquoten. Zudem gehören sie zu den grössten Geldgebern des ESC, da sie am meisten in den Topf der European Broadcasting Union (EBU) einzahlen.

Der garantierte Startplatz im Finale bedeutet aber nicht, dass die Länder immer gut abschneiden, wie die Grafik der vergangenen Jahre zeigt.

Die Regelung scheint Fluch und Segen zugleich: Weil die Big Five ihre Songs nicht schon im Halbfinale live präsentieren, waren die Lieder für Zuschauer noch nicht so geläufig. 2024 änderte der Eurovision Song Contest sein Regelbuch und liess die Big-Five-Länder sowie das Gastgeberland im Halbfinale ausser Konkurrenz performen.

Deutschland: Unsere nördlichen Nachbarn haben schon 68-Mal am ESC teilgenommen. Dabei war das Land 35 Mal in den Top Ten. Zweimal, nämlich 1982 und 2010, gewann Deutschland den ESC und dreimal war Deutschland Gastgeber.

Frankreich: Als ESC-Gründungsmitglied hat Frankreich 67-Mal am ESC teilgenommen. 38-Mal schafften es unsere Nachbarn in die Top Ten. Fünfmal holte das Land die meisten Punkte, dreimal richtete Frankreich den ESC aus.

Die Zahlen der Schweiz Box aufklappen Box zuklappen 65-Mal teilgenommen

29-Mal in den Top Ten

Dreimal gewonnen (1956, 1988, 2024)

Dreimal Gastgeber

Grossbritannien: Mit 67-Mal hat Grossbritannien einmal weniger oft am ESC teilgenommen als Deutschland. Dafür hat es schon fünfmal gewonnen und war auch schon 42 Mal in den Top Ten. Neunmal agierte das Land als Gastgeber. Darunter auch 2023, als Grossbritannien wegen des russischen Angriffskriegs für die Ukraine einsprang.

Italien: Italien hat zwar erst 50-Mal am ESC teilgenommen, war aber bereits 36-Mal in den Top Ten. Grund für die eher geringe Anzahl an Teilnahmen eines der Gründungsländer des ESC ist unter anderem, dass es 1998 entschied, nicht mehr mitzumachen. Dreizehn Jahre später, 2011 kehrte Italien im deutschen Düsseldorf dann auf die ESC-Bühne zurück. Dreimal konnte das Land den ESC für sich entscheiden und agierte dann jeweils auch als Gastgeber.

Spanien: Bei den 64 Teilnahmen landete Spanien 29 Mal in den Top Ten. Zweimal siegte das Land und agierte einmal als Gastgeber. Spanien ist seit 1999 Teil der grössten Geldgeberländer und automatisch fürs Finale qualifiziert.

