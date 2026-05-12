- Der Eurovision Song Contest steigt 2026 in Wien, nachdem der Österreicher JJ vergangenes Jahr in Basel mit dem Lied «Wasted Love» gewonnen hat.
- Das erste Halbfinale heute Abend findet noch ohne Schweizer Beteiligung statt – Veronica Fusaro tritt mit «Alice» am Donnerstag im zweiten Semi Final an.
- Wir übertragen das erste Halbfinale ab 21 Uhr live auf SRF zwei und hier im Stream. Musikredaktor Schimun Krausz kommentiert den ESC im Liveticker.
- Alle News und Hintergründe zum ESC 2026 gibt's hier.
Schimun Krausz
Musikredaktor
Schimun Krausz schreibt Texte und produziert Videos zu Musikthemen bei SRF 3, Social Media inklusive. The 1975 ist die beste Band der Welt und er lässt keine andere Meinung zu (also bis Frontmann Matty Healy sich endgültig ins gesellschaftliche Abseits gelabert hat).
Themen in diesem Liveticker
- Willkommen beim ersten ESC-Halbfinale 2026
- Die Zeit nach dem ESC
- Die grosse Eröffnungszeremonie
- So sicher ist's am ESC
- Was ist neu am ESC 2026?
- ESC-Legende Vicky Leandros live