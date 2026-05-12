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Eurovision Song Contest 2026 Das war das 1. Halbfinale – Der Ticker zum Nachlesen

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12.05.2026, 16:26

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  • Der Eurovision Song Contest steigt 2026 in Wien, nachdem der Österreicher JJ vergangenes Jahr in Basel mit dem Lied «Wasted Love» gewonnen hat.
  • Das erste Halbfinale heute Abend fand noch ohne Schweizer Beteiligung statt – Veronica Fusaro tritt mit «Alice» am Donnerstag im zweiten Semi Final an.
  • Wer es aus dem ersten Halbfinale ins Finale vom Samstag geschafft hat? Hier im Ticker nachlesen.
  • Alle News und Hintergründe zum ESC 2026 gibt's hier.

Schimun Krausz

Musikredaktor

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Schimun Krausz schreibt Texte und produziert Videos zu Musikthemen bei SRF 3, Social Media inklusive. The 1975 ist die beste Band der Welt und er lässt keine andere Meinung zu (also bis Frontmann Matty Healy sich endgültig ins gesellschaftliche Abseits gelabert hat).

SRF 3 Musik

Themen in diesem Liveticker

  • Bussi links, Bussi rechts
  • Am Donnerstag steigt Veronica Fusaro in die Lederhosen
  • Das war's
  • Okay, nochmals zusammengefasst
  • Nicht qualifiziert sind
  • Und final im Finale: Polen!
  • Ein Land noch
  • Litauen!
  • Kroatien!
  • Serbien!

SRF 3, 12.5.2026, 16:50 Uhr

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