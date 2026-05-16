- Bulgariens Dara mit «Bangaranga» gewinnt überraschend den 70. Eurovision Song Contest in Wien.
- Israel landet auf dem zweiten Platz.
- Die Schweizerin Veronica Fusaro konnte sich im zweiten Semi-Final am Donnerstag nicht qualifizieren.
Schimun Krausz
Musikredaktor
Schimun Krausz schreibt Texte und produziert Videos zu Musikthemen bei SRF 3, Social Media inklusive. The 1975 ist die beste Band der Welt und er lässt keine andere Meinung zu (also bis Frontmann Matty Healy sich endgültig ins gesellschaftliche Abseits gelabert hat).
Themen in diesem Liveticker
- Danke und viva!
- Bevor ich mich auf die Bar stürze
- Bravo, Veronica!
- Damit ist alles getan und gesagt
- Streng nach Protokoll
- Im Media Centre tanzen sie auf den Stühlen
- Der Winner-Song wird nochmals performt
- Gratulation an Dara
- Ich tu ja immer relativ abgelöscht
- «Bangaranga» überholt «Michelle» ultraknapp