Trotz verpasstem ESC-Finale sorgt Veronica Fusaro im Netz für Begeisterung: Mit ihrer Performance im Halbfinale gewann sie die Herzen vieler Schweizer ESC-Fans.

Für das grosse Finale am Samstagabend hat es nicht gereicht. Die Herzen vieler Schweizerinnen und Schweizer gewann Veronica Fusaro nach ihrem Auftritt beim zweiten ESC-Halbfinale trotzdem.

«Sie war super», schreibt beispielsweise «freichantal» auf Instagram, «grossartig», kommentiert «lischerchristine», «mega» fand «daniela.graber» den Auftritt, «wirklich stark und gelungen» urteilt «kragulji».

Für «julia_capricorn94» war Veronica Fusaro gar eine der wenigen Künstlerinnen und Künstler, «die wirklich MUSIK präsentiert» habe.

Gelobt werden ihre starke Stimme, die kreative Performance, ihre Bühnenpräsenz und die authentische Ausstrahlung.

Eine mega Botschaft in dem Lied, du kannst sehr stolz auf dich sein, Veronica.

Auch inhaltlich wird Fusaros Song «Alice» von vielen Fans positiv hervorgehoben – in der kleinen Rock-Oper thematisiert die schweizerisch-italienische Sängerin geschlechtsspezifische Gewalt.

«Eine mega Botschaft in dem Lied, du kannst sehr stolz auf dich sein, Veronica», schreibt «s.p5115» dazu.

Da in den Augen und Ohren der Userinnen und User also eigentlich alles gepasst hat, ist die Enttäuschung über das vorzeitige Aus im Halbfinale umso grösser.

«Das tut weh», schreibt «michaelmarugg». Das habe «Veronica nicht verdient», findet auch «blick_faenger_». «Eine so tolle und sympathische Künstlerin.»

Wie kann sich dieses Meisterwerk nicht qualifizieren?

Gleichzeitig zeigen sich viele Fans ratlos darüber, weshalb es nicht für das Finale gereicht hat.

«Sie hat die Stimme, die Botschaft, die Inszenierung. Was hätte sie noch mehr machen sollen?», fragt «_artemisia_music». «Wie kann sich dieses Meisterwerk nicht qualifizieren?», fragt «cesco1_11».

Eine mögliche Antwort liefert «inna.danilchk»: «Veronica ist eben nicht für den Massenmarkt, sie ist exklusiv.» Eben «zu gut für den ESC», erklärt es sich «naschkatze_1984».

Legende: «Unverdient»: Das ESC-Abenteuer ist für die Schweiz schon im Halbfinale vorbei. KEYSTONE/APA/APA/GEORG HOCHMUTH

Die 29-jährige Thunerin sei «so unterschätzt», schreibt «_deersskull_», ein Fan aus Polen. «Der Gesang, die Inszenierung, das Instrumental, die Botschaft – dieser ganze Song ist perfekt. Nichts kann beschreiben, wie viele Gänsehautmomente ich beim Hören dieses Songs habe.»

Neben «_deersskull_» loben auch diverse weitere internationale ESC-Fans den «für die Schweiz überraschend kreativen» Auftritt.

«Für die Schweiz überraschend kreativ, ich liebe es!»

Sie war «unglaublich einzigartig und voller Leidenschaft», schreibt «s.kopalas».

Die Schweizer ESC-Community hofft nun, dass sich Veronica Fusaro vom Halbfinal-Out nicht entmutigen lässt und ihren musikalischen Weg weitergeht.

Sie konnte den Menschen ihre Musik zeigen, das war ihr wichtig.

Denn sie habe «alles richtig gemacht und geil performt», schreibt beispielsweise «broeckelstein». «Weiter so!»

Auch für «linespeck61» stimmte das Gesamtpaket. «Genialer Song, geniale Show, herausragende Veronica. Weiter so, danke für deine Musik».

Auch ohne Finaleinzug «kommt das gut», ist «barbarafuhrer» sicher.

Schlussendlich «konnte sie den Menschen ihre Musik zeigen», schreibt «_.sa_.cha._», «und das war ihr wichtig».

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