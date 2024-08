Der ESC 2025 findet in Basel statt. Genf unterliegt im Auswahlverfahren. Das hat die SRG bekannt gegeben.

Um 13 Uhr folgt eine Medienkonferenz aus der Gewinnerstadt. Sie können diese hier dann live mitverfolgen.

Die beiden Halbfinals werden am 13. und 15. Mai stattfinden, das Finale dann am 17. Mai 2025.

Wer die Schweiz am nächsten ESC vertritt, wird Anfang 2025 bekannt gegeben.

Die Basler Regierung zeigt sich in einer Mitteilung äussert erfreut über den Entscheid. Die Durchführung des weltweit grössten Musikwettbewerbs sei eine grosse Chance. Basel werde alles daransetzen, eine gute Gastgeberin zu sein, teilte die Regierung unmittelbar nach Bekanntgabe des Entscheids mit.

Austragungsort des ESC ist die St. Jakobshalle. Im benachbarten St. Jakob-Park soll es am Finaltag eine «Arena Plus» mit Konzerten ehemaliger ESC-Stars geben. Zudem plant der Kanton «ein umfassendes Begleitprogramm» in der Stadt, auch sind eine «Eurovision Street» in der Steinenvorstadt und entlang des Kleinbasler Rheinbords vorgesehen.

Die Basler Regierung wird dem Grossen Rat demnächst eine Vorlage für die Durchführung des Anlasses unterbreiten, welche Nettoausgaben in der Höhe von 34.9 Millionen Franken vorsieht. Der Grosse Rat wird am 11. September noch darüber entscheiden.

Die Stadt wird damit ins Scheinwerferlicht von Millionen von Menschen rücken: Während der drei Fernseh-Liveshows aus dem schwedischen Malmö von 2024 schauten sich 163 Millionen Menschen die Musik-Darbietungen an, davon knapp 800'000 alleine aus der Schweiz.

Das sagt die SRG

Edi Estermann, Mediensprecher der SRG, sagt zu SRF: «Sowohl Basel als auch Genf haben beide hervorragende Dossiers eingereicht.» Es gäbe nicht ein bestimmtes Argument für Basel, das besonders herausgestochen sei. «Beim Zusammenspiel der unterschiedlichen Kriterien, welche wir uns angeschaut haben, hat Basel gewonnen.»

Angesprochen auf mögliche Referenden von EDU und der Jungen SVP betreffend Finanzierung vom ESC sagt Estermann: «Wir leben in einer direkten Demokratie und solche Themen gehören dazu. Wir nehmen das ernst.» Dadurch entstehe eine gewisse Planungsunsicherheit. «Ein Referendum würde aber nicht das definitive Ende des ESC bedeuten, sondern zuerst heissen, dass es eine Abstimmung geben würde.» Sollte das Referendum angenommen werden und somit der finanzielle Beitrag der Stadt wegfallen, müsste der ESC stark reduziert stattfinden.

Der ESC kehrt nach dem Sieg von Nemo im vergangenen Frühling erstmals seit 36 Jahren wieder in die Schweiz zurück. 1988 gewann Céline Dion mit dem Song «Ne partez pas sans moi» den Contest für die Schweiz in der irischen Hauptstadt Dublin, worauf im darauffolgenden Jahr die Veranstaltung im Palais de Beaulieu in Lausanne durchgeführt wurde. Am 24. Mai 1956 fand der erste «Grand Prix Eurovision de la Chanson» – wie der Wettbewerb damals noch hiess – im Teatro Kursaal in Lugano statt.