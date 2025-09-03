Was wirklich hinter Céline Dions geplatztem ESC-Auftritt steckt? Das hat sie gerade im Interview verraten.

Kommt sie oder kommt sie nicht? Kaum eine Frage hat das ESC-Publikum diesen Mai mehr beschäftigt als die um einen möglichen Auftritt von Céline Dion beim grossen ESC-Final. Am Finaltag um 18:45 Uhr hatte RTS noch gemeldet: «Ja, Céline Dion ist in Basel».

Umso grösser war die Enttäuschung, als die Kanadierin bis Mitternacht immer noch nicht aufgetreten war. Kein Wort von offizieller Seite. Kein Statement. Kein Video. Nur Spekulationen.

Nun steht fest: Am 17. Mai 2025 sollte Céline Dion tatsächlich beim Eurovision Song Contest auftreten – wie es die Gerüchte vermuten liessen. Das verriet die Sängerin nun gegenüber der französischen Zeitung «Le Parisien» – und sie lieferte auch die Erklärung, warum es nicht dazu kam.

Auftritt bis zuletzt unklar

«Ne partez sans moi», jener Song, mit dem Céline Dion 1988 für die Schweiz den Grand Prix gewann, hätte es sein sollen. Denn Dion wollte auftreten und war sogar schon nach Basel angereist. Die Berichte stimmten also, wonach sie mit dem Privatjet auf dem Flughafen Basel-Mulhouse gelandet sei.

Kurz vor dem Auftritt, schon in der Halle, habe die Sängerin jedoch einen Anfall erlitten und musste ihre Performance absagen. Unverrichteter Dinge flog sie noch am selben Abend mit dem Jet zurück nach Las Vegas.

Legende: Während der Proben wurde eine Videobotschaft von Céline Dion gezeigt, in der sie sagte: «Ich wünschte, ich könnte bei euch sein.» Im Finale fehlte diese Botschaft jedoch, was auf eine äusserst kurzfristige Absage hindeutet. Keystone/Georgios Kefalas

Die Performance wäre Dions erster öffentlicher Auftritt seit den Olympischen Sommerspielen 2024 gewesen. Seit ihrer Diagnose mit dem Stiff-Person-Syndrom im Jahr 2022 – einer seltenen neurologischen Krankheit, die ihre Fähigkeit zu singen und sich zu bewegen stark einschränkt – hatte sie sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

ESC-Team bemüht

Das ESC-Team hatte sich im Nachgang an das Finale bedeckt gehalten. Reto Peritz, Co-Gesamtprojektleiter des ESC, etwa sagte: «Ich weiss nur, dass sie nicht in der Halle war.» Ob die ESC-Gewinnerin überhaupt in der Stadt gewesen sei, liess er damals offen.

Passend zum Thema Gerüchte über Auftritt am ESC Warum kam es nicht zum ersehnten Auftritt von Céline Dion?

Edi Estermann, Head of Communication am ESC, bestätigte immerhin, dass man für zwei Szenarien geplant hatte. Ein Auftritt war bis zuletzt möglich gewesen. Das hatten auch die Einspieler aus den Proben verraten, in denen sich Céline Dion per Videobotschaft entschuldigen liess. Im Finale war dann jedoch weder ein Auftritt, noch eine Videobotschaft.

Ein Indiz, das Dions Aussagen stützt, dass sie bis zuletzt auftreten wollte. Am Ende sei es ihre Entscheidung gewesen, sagt Estermann.

Wie geht es weiter?

Wann Dion endgültig auf die Bühne zurückkehrt, ist noch ungewiss. Zuletzt wurde sie lächelnd bei einem Coldplay-Konzert am 7. Juni in Las Vegas gesichtet.

Doch ihr eigener Bühnen-Comeback bleibt schwierig. Geplante Shows wurden mehrfach verschoben, wie «Le Parisien» berichtet. Céline Dion selbst hat hier das letzte Wort.