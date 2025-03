Worum geht es? Die Vorbereitungsarbeiten für den ESC im Mai in Basel laufen auf Hochtouren. Bei einem Medienevent sind Neuigkeiten rund um den grössten Musikwettbewerb Europas bekannt gegeben worden.

Gibt es noch Tickets für den ESC? Alle, die sich im Januar schon vorregistriert haben, können noch hoffen: Am 27. März wird es eine zweite Verkaufswelle geben.

Ab wann können Tickets für den EuroClub gekauft werden? Der EuroClub mit Platz für rund 3000 Personen in der Messe Basel vom 10. bis 17. Mai ist ein Highlight im Rahmenprogramm und wird von den ESC-Fanclubs zusammen mit der MCH Group organisiert. Der EuroClub-Ticketverkauf startet am 18. März um 12 Uhr auf mqbasel. Die Fanclubs haben ein Vorkaufsrecht auf eine bestimmte Anzahl Tickets. Wer kein Fanclub-Mitglied ist, hat ab 18. März die Möglichkeit, ein Ticket zu kaufen.

Welche Public Value-Projekte gibt es rund um den ESC? Public Value bezeichnet den Wert und Nutzen, den eine Organisation für die Gesellschaft erbringt. Der ESC 2025 soll durch konkrete Projekte ein Fest für die ganze Schweizer Gesellschaft werden und so viele Menschen wie möglich erreichen. Die Projekte umfassen etwa Songwriting-Workshops für Schulklassen, einen Schulband-Wettbewerb, Unterrichtsmaterialien für Lehrpersonen, Chorkonzerte in Altersheimen und die grösste Ü60-Disco der Welt am 3. Mai. Das ESC-Projektteam arbeitet zudem mit Hochschulen zusammen, etwa bei der Konzeption des ESC-Maskottchens oder bei der Liveübertragung vom «Turquoise Carpet» bei der Eröffnung.

Legende: Das ESC-Projektteam der SRG arbeitet unermüdlich an der Organisation des ESC in Basel. Bei einem Medienfrühstück wurden Neuigkeiten rund um das Mega-Event kommuniziert. SRG SSR/Barbara Müller

Wer sind die neuen ESC-Sponsoren? Bereits zuvor bekannte Sponsoren waren Novartis, die Basler Kantonalbank, Helvetia und Swisscom. Das Projektteam gab zwei neue nationale Partner bekannt. Neu als Sponsoren gewonnen werden konnten die Jungfraubahnen mit Sitz in Interlaken und der internationale Flughafen «EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg». Damit sind die nationalen Partnerplätze besetzt.

Was leisten die neuen Sponsoren? Box aufklappen Box zuklappen Der EuroAirport wird in Basel dafür sorgen, dass der ESC schon kurz nach der Landung erlebbar wird. Und das Jungfraujoch, «Top of Europe», der mit 3454 Metern höchstgelegene Bahnhof Europas hat eine überraschende Verbindung mit dem ESC: Nur dank einer Richtstrahl-Antenne auf dem Jungfraujoch konnten 1956 die TV-Bilder des allerersten ESC in Lugano auch in die übrige Schweiz übertragen werden.

Wie sieht das Awareness- und Inklusions-Konzept aus? Beat Läuchli, Projektleiter der Host City Basel, präsentierte das Awareness- und Inklusions-Konzept. «Der ESC soll eine Veranstaltung sein, an der sich alle Menschen willkommen und sicher fühlen», so Läuchli. Es wird ein umfangreiches Angebot geben: eine 24/7-Hotline als Anlaufstelle mit professioneller, kostenloser Unterstützung, Safer Spaces in den Venues und mobile Awareness-Teams. Diese arbeiten eng mit Polizei, Sanität, Volunteers, Sicherheitspersonal und anderen Beteiligten zusammen.

Wer sind die Medienpartner des ESC 2025 in Basel? Das Projektteam hat 30 Bewerbungen erhalten. Mit dabei sein können nebst den Sendern der SRG über alle Kanäle und Landessprachen hinweg: CH Media / BZ, Tamedia / BaZ, watson, Energy, Ringier Medien Schweiz mit Blick und Schweizer Illustrierte / L'Illustré, Tele Basel, Bajour, Radio Basilisk, Basel aktuell / Regio aktuell, PROZ – Kultur im Raum Basel und Media One Group.

Wo kann man sich akkreditieren? Die Akkreditierung für Medienschaffende für den ESC in Basel startet am 5. März. Auf der offiziellen ESC-Webseite können sich Journalistinnen und Journalisten für die ESC-Akkreditierung anmelden. Rund 1000 Medienvertreter werden erwartet. Die Eishalle St. Jakob-Arena wird zum Mediencenter umgeplant.