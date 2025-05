In Genf sind am am Nachmittag erneut mehr als 2500 Personen für die Bevölkerung von Gaza auf die Strasse gegangen. Die Demonstration fand anlässlich des 77. Jahrestags der Nakba statt. So bezeichnen die Palästinenser die erste Vertreibung aus ihrem Land im Zusammenhang mit der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948. Die Kundgebung wurde von BDS Genf (Boykott-Desinvestition-Sanktionen) organisiert.

Die Polizei vermeldete am Rande der Route einige Graffitis. Ansonsten habe es jedoch keine weiteren Zwischenfälle gegeben.