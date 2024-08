Legende: Medien früher und heute Seit 1924 hat sich in der Medienwelt einiges verändert. SRF beleuchtet in einem Themenschwerpunkt die Facetten der elektronischen Medien. SRF

Die elektronischen Medien in der Deutschschweiz feiern ihren 100. Geburtstag. Vom 23. August bis 1. September 2024 rückt SRF die vielfältigen Aufgaben und Facetten von elektronischen Medien in den Fokus – im Programm und an drei Erlebnistagen in Basel, Bern und Zürich. Seien Sie dabei!