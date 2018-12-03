Was ist die Aufgabe von SRF? Was sind die Publizistischen Leitlinien? Wie geht SRF mit Fake News um? Diese und viele andere Fragen beantworten unsere Guides auf dem Rundgang durch die Studios mit Schulklassen .

Gerne begrüssen wir Sie mit Ihrer Klasse ab 9 bis maximal 25 Personen. Auf Anfrage sind bei grösseren Schulklassen auch Parallelführungen möglich. Die Publikumsführungen sind kostenlos.

Termin buchen: Studio Zürich Leutschenbach.

Ort: SRF-Studio Zürich Leutschenbach

Dauer: Rund 90 Minuten

Mindestalter: 11 Jahre

Zur Vorbereitung für Schulklassen hilft dieser Clip aus dem SRF-Newsroom:

Arbeitsmaterial:

Bei weiteren Fragen ist die Disposition der Publikumsführung gerne für Sie da: +41 58 135 21 58 oder besuch@srf.ch.

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