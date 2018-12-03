Was ist die Aufgabe von SRF? Was sind die Publizistischen Leitlinien? Wie geht SRF mit Fake News um? Diese und viele andere Fragen beantworten unsere Guides auf dem Rundgang durch die Studios mit Schulklassen .
Gerne begrüssen wir Sie mit Ihrer Klasse ab 9 bis maximal 25 Personen. Auf Anfrage sind bei grösseren Schulklassen auch Parallelführungen möglich. Die Publikumsführungen sind kostenlos.
Termin buchen: Studio Zürich Leutschenbach.
Ort: SRF-Studio Zürich Leutschenbach
Dauer: Rund 90 Minuten
Mindestalter: 11 Jahre
Zur Vorbereitung für Schulklassen hilft dieser Clip aus dem SRF-Newsroom:
Arbeitsmaterial:
Bei weiteren Fragen ist die Disposition der Publikumsführung gerne für Sie da: +41 58 135 21 58 oder besuch@srf.ch.
So finden Sie uns
Führungen bei SRF im Überblick
Informationen zu all unseren Studioführungen finden Sie hier.
Was «Hallo SRF!» alles zu bieten hat
- Immer wieder eine aktuelle Publikumsfrage
- Exklusive Angebote für Abonnent:innen unseres Newsletters
- Kostenlose Publikumsführungen in unseren Studios
- Aktivitäten und Sendungen, bei denen Ihre Meinung gefragt ist
- Persönliche Backstage-Berichte von SRF-Mitarbeitenden
Alles im Überblick: srf.ch/hallosrf