SRF bietet seit November 2022 ausgedehnte Radio-Führungen am Leutschenbach an. Neu sind Radio SRF 1, Radio SRF 3, Radio SRF Musikwelle, Radio SRF Virus sowie das Regionaljournal Zürich Schaffhausen in der Radio Hall zu Hause. Besucherinnen und Besucher können bei einem Rundgang das neue Gebäude besichtigen und live in einem der Radiostudios eine Sendung mitverfolgen. Ein kurzer Austausch mit der jeweiligen Moderationsperson sollte ebenfalls möglich sein.

Zusätzlich zur ausgiebigen Erkundungstour durch die Radio Hall besichtigen die Besuchergruppen auch ein paar ausgewählte TV-Studios am Leutschenbach .

Gerne begrüssen wir Sie als Gruppe ab 9 bis maximal 15 Personen . Bitte wählen Sie für eine Buchung die violett markierten Termine: Studio Zürich Leutschenbach.

Das Mindestalter ist 9 Jahre .

ist . Die Führungen dauern rund 90 Minuten und sind kostenfrei. Bei weiteren Fragen ist die Disposition der Publikumsführung gerne für Sie da: +41 58 135 21 58 oder besuch@srf.ch.

So finden Sie uns

