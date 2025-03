Am 15. August 1925 wird die Radio-Genossenschaft Bern mit dem Ziel gegründet, einen eigenen Radiosender zu betreiben. Rund drei Monate später, am 19. November 1925, geht Radio Bern mit Betty Spenglers Ansage «Hallo, hier Radio Bern auf Welle 302» zum ersten Mal auf Sendung. Bis zum Umzug des Radios an die Schwarztorstrasse im Jahr 1931 produziert Radio Bern seine Formate im Kursaal. Am 7. Oktober 1950 wird schliesslich das komplett neue Radiostudio an der Schwarztorstrasse 21 in Betrieb genommen. Auch das SRF-Studio Bern feiert also im Jahr 2025 Jubiläum.