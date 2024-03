Im letzten «Hallo SRF!»-Newsletter haben wir Sie nach Ihrer Meinung gefragt. Und wir haben viele interessante Antworten und Vorschläge erhalten. Was wir in Zukunft anders machen und welche exklusiven Inhalte Sie im Newsletter bald antreffen werden, verraten wir hier schon einmal.

Um den «Hallo SRF!»-Newsletter noch mehr Ihren Bedürfnissen anzupassen, haben wir Sie in der letzten Ausgabe nach Ihrer Meinung und Ihren Wünschen gefragt.

Uns hat spannendes Feedback erreicht. Ein herzliches Dankeschön, dass Sie an der Umfrage teilgenommen haben. Jetzt sind wir an der Reihe: Was können wir am Newsletter ändern, um Ihren Rückmeldungen Rechnung zu tragen?

Lesen Sie nachfolgend, was wir, basierend auf Ihren Rückmeldungen, in den kommenden Wochen und Monaten am Newsletter anpassen werden:

Mehr Bildergalerien

Regelmässige Feedbackmöglichkeiten

Hintergrund-Berichte zur Herstellung einer Sendung

Quiz zu SRF-Themen

Mehr Interviews

Exklusive Führungen

Bereits in dieser Ausgabe, haben wir Erkenntnisse aus der Umfrage umgesetzt. So finden Sie im Beitrag zur Revivalshow von «MusicStar» (Link!) eine exklusive Ticketverlosung sowie eine umfangreiche Bildergalerie, die sie auf eine Zeitreise mit in die Nullerjahre nimmt. Kennen Sie die ehemaligen Kandidatinnen und Kandidaten der Castingshow noch?

1 / 4 Legende: Sie haben abgestimmt und sich unter anderem mehr Bildergalerien gewünscht. SRF 2 / 4 Legende: Auch der Blick hinter die Kulissen interessiert Sie sehr. SRF 3 / 4 Legende: Gefragt sind unter anderem Beiträge über die Sendungsherstellung. SRF 4 / 4 Legende: Sowie exklusive Führungen. SRF

Weitere spannende Einblicke erwarten Sie im Beitrag zum legendären «ABC SRF 3»-Quiz. Erfahren Sie hier (Link!), weshalb das Kultspiel im März live in fünf Deutschschweizer Städten gespielt wird und was Sie bei einer Teilnahme an unserer Verlosung gewinnen können.

Neu finden Sie zudem unten im Newsletter eine Infobox mit der Möglichkeit, unsere Beiträge zu bewerten. Teilen Sie uns Ihre Gedanken und Anregungen dazu per Mail an hallosrf@srf.ch mit. Wir sind gespannt auf Ihre Rückmeldungen!