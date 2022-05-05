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Multimedia Gibt es einen öffentlich Zugang zum SRF Archiv Material?

Machen Sie eine Zeitreise und entdecken Sie Archivperlen aus über einem halben Jahrhundert!

05.05.2022, 14:46

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Schallplattenarchiv Studio Brunnenhof Zürich – Das CD-Archiv in der Kompaktus-Anlage
Legende: SRF/Oscar Alessio

Eine Auswahl von Archivperlen finden Sie auf unserem YouTube- und Facebook-Kanälen sowie natürlich in der Mediathek Play SRF.

Wenn Sie unser gesamtes Archiv jedoch auf eigene Faust erkunden möchten, ist das an den öffentlichen Zugängen zu unserer Video- und Audio-Archivdatenbank FARO in verschieden Bibliotheken und Archiven möglich. Dort können Sie SRF-Eigenproduktionen recherchieren und kostenlos visionieren. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Mehr Einblick bei SRF? Gibt's bei «Hallo SRF!»

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Junge Menschen im Publikum bei einer «Hallo SRF!»-Veranstaltung
Legende: «Hallo SRF!» Im Austausch mit unserem Publikum SRF

Alles im Überblick: srf.ch/hallosrf

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