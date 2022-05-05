Machen Sie eine Zeitreise und entdecken Sie Archivperlen aus über einem halben Jahrhundert!

Eine Auswahl von Archivperlen finden Sie auf unserem YouTube- und Facebook-Kanälen sowie natürlich in der Mediathek Play SRF.

Wenn Sie unser gesamtes Archiv jedoch auf eigene Faust erkunden möchten, ist das an den öffentlichen Zugängen zu unserer Video- und Audio-Archivdatenbank FARO in verschieden Bibliotheken und Archiven möglich. Dort können Sie SRF-Eigenproduktionen recherchieren und kostenlos visionieren. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.