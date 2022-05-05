Eine Auswahl von Archivperlen finden Sie auf unserem YouTube- und Facebook-Kanälen sowie natürlich in der Mediathek Play SRF.
Wenn Sie unser gesamtes Archiv jedoch auf eigene Faust erkunden möchten, ist das an den öffentlichen Zugängen zu unserer Video- und Audio-Archivdatenbank FARO in verschieden Bibliotheken und Archiven möglich. Dort können Sie SRF-Eigenproduktionen recherchieren und kostenlos visionieren. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.
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