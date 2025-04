Was zeigt SRF zum «Eurovision Song Contest» 2025 im Programm?

Der 69. «Eurovision Song Contest» findet in Basel statt und wird vom «ESC»-Projektteam der SRG zusammen mit dem Projektteam Basel und der European Broadcasting Union (EBU) realisiert.

Die Halbfinals werden am 13. und 15. Mai 2025, der Final am 17. Mai 2025 live aus der Basler St. Jakobshalle auf SRF 1 übertragen. In diesem Jahr treffen Künstlerinnen und Künstler aus 37 Ländern aufeinander und nutzen die Chance, sich und ihr Land während dieses Musikfestes zu präsentieren. Mit über 160 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern weltweit gehört der Wettbewerb zu den grössten Fernsehereignissen der Welt.

SRF beleuchtet den «ESC» auch in weiteren Formaten. Eine Übersicht über die Programmpunkte von SRF rund um den «Eurovision Song Contest» ist hier zu finden.