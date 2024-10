Was wollten Sie uns schon lange einmal sagen? Was ist SRF für Sie? Diese Fragen beantworteten Hörerinnen, Zuschauer und SRF-Fans bei unserem Publikumsevent in Zürich. Ihre Meinung teilten sie auf Postkarten mit.

Die vielfältigen Antworten zeigen die Bedeutung von SRF für die Bevölkerung, ihre Bedürfnisse und Wünsche an ein Medienhaus für alle. Hier eine Auswahl von Postkarten zum Durchklicken:

SRF ist für mich ...

1 / 9 Legende: «Unterhaltung, Information, Abendbeschäftigung» SRF 2 / 9 Legende: «der Sportsender» SRF 3 / 9 Legende: «ein Stück Heimat» SRF 4 / 9 Legende: «sehr informativ und vielseitig – ich lerne immer etwas Neues!» SRF 5 / 9 Legende: «Ein Sender für Jung und Alt, der Stadt und Land verbindet, super cool. Weiter so» SRF 6 / 9 Legende: «seriöses, gut recherchiertes Fernsehen» SRF 7 / 9 Legende: «tagtäglich präsent» SRF 8 / 9 Legende: «urschweizerische Kultur» SRF 9 / 9 Legende: «menschlich und nahbar!» SRF

Das wollte ich schon lange mal sagen:

1 / 6 Legende: «Es dürfen noch mehr Kultursendungen gezeigt werden.» SRF 2 / 6 Legende: «Meine Teenies schauen selten bis nie SRF. Was macht ihr dafür, dass ihr dieses Zielpublikum erreicht?» SRF 3 / 6 Legende: «Mir gefällt das grosse Podcast-Angebot – weiter so!» SRF 4 / 6 Legende: «Ich liebe das SRF Social-Media-Team! Es bringt mich immer zum Lachen.» SRF 5 / 6 Legende: «Bitte informative Sendungen vermehrt auf Hochdeutsch!» SRF 6 / 6 Legende: «Ich wünschte, es würden mehr Champions-League-Spiele gezeigt.» SRF

Der Stand mit Postkarten zum Ausfüllen ermöglichte Besucherinnen und Besuchern vor Ort, mit dem Publikumsservice direkt in Kontakt zu treten, Fragen zu stellen und Anregungen zu platzieren. 2024 war SRF nicht nur am Publikumsevent in Zürich, sondern an verschiedenen Standorten präsent, um den Dialog mit der Bevölkerung zu führen:

Juni: Eidgenössisches Trachtenfest in Zürich

Juli und August: «Donnschtig-Jass» in Seengen (AG), Sutz-Lattringen (BE), Sarnen (OW), Glarus Nord (GL)

August: Publikumsevents an den SRF-Standorten Basel, Bern und Zürich